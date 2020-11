Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság miatt turizmusból élő üzletek tömegei zárhatnak be hamarosan, emberek tízezrei kerülhetnek utcára Budapesten az iparkamara szerint.","shortLead":"A válság miatt turizmusból élő üzletek tömegei zárhatnak be hamarosan, emberek tízezrei kerülhetnek utcára Budapesten...","id":"20201103_A_fovarosi_iparkamara_5_milliard_forintot_ker_a_kormanytol_a_turisztikai_cegek_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c39c4-7bf0-41aa-8eef-5f0ae476fc2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_fovarosi_iparkamara_5_milliard_forintot_ker_a_kormanytol_a_turisztikai_cegek_megmentesere","timestamp":"2020. november. 03. 11:25","title":"5 milliárd forintot kér a kormánytól a turisztikai cégek megmentésére a fővárosi iparkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek során, olyannyira, hogy immár androidos készülékeket és Mac számítógépeket támad.","shortLead":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek...","id":"20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a554c8-364b-4387-8576-64ec07d30510","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","timestamp":"2020. november. 03. 19:03","title":"Androidos telefonokat támad egy egykori windowsos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak, akik asztali számítógépen tartják a kapcsolatot távoli partnereikkel.

","shortLead":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak...","id":"20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2baffa-8db1-4367-a614-3b38e54b4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","timestamp":"2020. november. 04. 15:03","title":"Számítógépen használja a Teams szolgáltatást? Hamarosan kap egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","id":"20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4094c2d8-0a47-4fde-b8e7-5ece13e17a49","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","timestamp":"2020. november. 04. 17:21","title":"Péntektől megérkeznek a hajnali mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","shortLead":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","id":"20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47b3689-a9cb-46ba-9faa-1ab30069c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","timestamp":"2020. november. 03. 16:17","title":"Ferenc pápa: Elég az erőszakból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","shortLead":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","id":"20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5198f85c-c6d3-43f0-9bfa-cb64378c6859","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","timestamp":"2020. november. 04. 11:16","title":"Dögös a Brabus elektromos Smartja, de 21 millióért is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]