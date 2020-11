Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg demokrata többségűként megmaradó képviselőházba.\r

","shortLead":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg...","id":"20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c64d002-1b50-419e-9cc5-6000cbf0c043","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","timestamp":"2020. november. 04. 12:16","title":"Összeesküvés-hívő, transzgender és nácigyanús – ők az amerikai kongresszus legérdekesebb újoncai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai videokonferenciájukon. A témának különös aktualitást adnak az újabb terrortámadások. Az EU-ban egy új keretszabály készül, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos felügyeleti jogokat egy központi hatóság vegyen át szükség esetén.","shortLead":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai...","id":"20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef34f57-9e6c-43e0-b223-d1c469ac6069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","timestamp":"2020. november. 05. 09:35","title":"Az EU hatékonyabb szabályokat tervez a pénzmosás és terrorizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","shortLead":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18b824-024f-459e-ab9b-abf566bd4481","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","timestamp":"2020. november. 05. 08:34","title":"Biden közelebb a győzelemhez, de még Trumpnak is összejöhet – így állnak a szavazatok a harctérállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","shortLead":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","id":"20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb05b6-d1bf-4844-942f-ec60ead56038","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","timestamp":"2020. november. 04. 21:41","title":"Olaszországban éjszakai kijárási tilalom lép életbe, négy tartományt teljesen lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok az elmúlt két év kalandos történéseit dolgozzák fel az életéből. A felvételeket nagyban alakította a Covid-helyzet, de talán pont ez kellett ahhoz, hogy a Tengerek dalai mind nagyon természetesen, közvetlenül szóljanak. Albumpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok...","id":"20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9bdc4f-1c37-4526-8578-68e0cf917132","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","timestamp":"2020. november. 05. 14:25","title":"Innen hova? – Megjelent A Bence kalandjai első lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is osztozhatnak.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is...","id":"20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7737b7b5-4430-4935-a68f-8856f3bbc4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 12:03","title":"Gond van a szívével? Küldje el a párját gyorsan orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]