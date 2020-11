Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","shortLead":"A kompakt szabadidő-autó első körben két benzines és egy dízel kivitelben rendelhető.","id":"20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcef6b7-8c1e-45d7-9a79-d4068f1527da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_927_millio_forinttol_indul_itthon_a_felfrissitett_audi_q2","timestamp":"2020. november. 05. 06:41","title":"9,27 millió forinttól indul itthon a felfrissített Audi Q2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Megáll az idő rendezője tizenhét éve nem rendezett filmet. A Hét kis véletlen bemutatója a zaklatási ügy miatt régóta várat magára.","shortLead":"A Megáll az idő rendezője tizenhét éve nem rendezett filmet. A Hét kis véletlen bemutatója a zaklatási ügy miatt régóta...","id":"20201104_gothar_peter_uj_filmje_het_kis_veletlen_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bc1b89-0543-4774-92c6-5d6845548887","keywords":null,"link":"/elet/20201104_gothar_peter_uj_filmje_het_kis_veletlen_elozetes","timestamp":"2020. november. 04. 10:46","title":"Megjelent Gothár Péter új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti a felhasználóit: még bőven számolják a szavazatokat.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti...","id":"20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da786080-5cd0-411e-bd09-75244dc0fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 04. 17:35","title":"Sorra villantja fel a Facebook a figyelmeztetést az amerikaiaknak: még nem dőlt el az elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","shortLead":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","id":"20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65a58f-86b2-4530-9f6d-671c426a04e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","timestamp":"2020. november. 04. 08:32","title":"BKK: Eddig is sűrített menetrenddel mentek a járatok, de azért a kormány támogathatná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]