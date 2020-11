Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e501610-84c1-44cd-80e9-cf346dfb24fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","timestamp":"2020. november. 05. 14:33","title":"Otthonteremtési akcióterv: Így vehető igénybe az illetékmentesség és az 5 százalékos áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","shortLead":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","id":"202045_fukusima_tisztul_mosohatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61a6ee-6c0c-40f6-a8cd-d3371e085c11","keywords":null,"link":"/360/202045_fukusima_tisztul_mosohatas","timestamp":"2020. november. 06. 12:00","title":"Jobbra fordult a helyzet Fukusimában, a vártnál gyorsabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak, hogy dőljetek hátra, az összefogás mindent megold – mondja Hadházy Ákos független képviselő.","shortLead":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak...","id":"202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186e5229-0966-4e9e-8654-f08b1eee7bcf","keywords":null,"link":"/360/202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","timestamp":"2020. november. 06. 07:00","title":"Hadházy Ákos: „Az én politikai sorsom lényegtelen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","shortLead":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","id":"20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e9827-6d57-40f2-8d1d-5953965b253f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","timestamp":"2020. november. 06. 11:53","title":"Semmelweis Egyetem: Nem a lélegeztetőgépekkel dolgoznak a pszichiáterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja. Legalábbis erre enged következtetni azt, hogy épp akkor készítettek szögletes telefont, amikor az Apple is áttért a régi-új dizájnra.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja...","id":"20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11955873-ea89-4d61-9d53-8025527b3761","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 06. 14:10","title":"Lemásolta a Huawei az iPhone 12-t: itt a Nova 8 SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet, mint egy nappal korábban. ","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4611896d-83ee-44ba-a360-ff1ed2a9f129","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 05. 09:13","title":"Újabb 84 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","shortLead":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18b824-024f-459e-ab9b-abf566bd4481","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","timestamp":"2020. november. 05. 08:34","title":"Biden közelebb a győzelemhez, de még Trumpnak is összejöhet – így állnak a szavazatok a harctérállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]