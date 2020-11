Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","shortLead":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","id":"20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e536ae-abca-4c4a-9a80-07a447cb3f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","timestamp":"2020. november. 09. 15:03","title":"Eső helyett sziklák potyognak, és 5000 km/h-s szélviharok tombolnak ezen a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting Brake néven. Ezt próbáltuk ki a hazai bemutatón. ","shortLead":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting...","id":"20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86836fd7-7d93-440b-a512-b3ada7be359a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","timestamp":"2020. november. 10. 12:25","title":"Kipróbáltuk a legszebb Passatot, a megújult Arteont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk. A Joe Biden–Kamala Harris-tandem győzelme valójában nem oldott meg semmit az Egyesült Államokban. A helyzet a liberális demokrácia híveinek szempontjából nem túl biztató. Vélemény.





","shortLead":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk...","id":"20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7379daf-928e-4338-bdf5-1d62d788bca2","keywords":null,"link":"/360/20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","timestamp":"2020. november. 09. 10:00","title":"Révész Sándor: Nem igaz, hogy „Amerika Bident választotta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Bihari Ádám - Windisch Judit","category":"360","description":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt tavasszal, amikor a kórházakra nehezedő nyomás miatt az egészségügyi stábnak arról kellett dönteni, melyik beteg kezeléséről mondjanak le, hogy azokon segíthessenek, akiknek több esélyük van felépülni. Hegedűs Zsolttal, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökével beszélgettünk arról: ki fogja ezt a döntést meghozni, hogy készítik fel őt erre, és ki beszél majd erről a beteggel és a családjával?","shortLead":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt...","id":"20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e0075-5a52-41bf-8e67-9fe55f0e1196","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","timestamp":"2020. november. 09. 06:30","title":"Mi történik, ha arról kell dönteni, melyik beteg kap túlélési esélyt, és melyik nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt gyűjteni az illetékes hatóságok.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681bfa8-d6a4-4493-8e95-a8f1aa1c8878","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 09. 14:44","title":"A magyar küldöttség miatt zárták be a kambodzsai főváros iskoláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint a szülőknek inkább magukért és a nagyszülőkért kell aggódni, mint a gyerekekért.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint a szülőknek inkább magukért és a nagyszülőkért kell aggódni, mint...","id":"20201110_Szlavik_Janos_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3da6e7-cc5f-44a4-a035-69287c98866e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Szlavik_Janos_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 14:35","title":"Szlávik János szerint az iskolák bezárása egészségügyi katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]