[{"available":true,"c_guid":"956131b7-cdfa-478e-8de9-104ee4274120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dilettáns ötletszerűségnek nevezte Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, hogy Parragh László felfüggesztené az iparűzési adót, a főpolgármester szerint pedig ez a közösségi közlekedés leállását jelentené. Jávor Benedek pedig azt mondta el a közös online sajtótájékoztatójukon: az EP bizottságain már átment egy csomag, amellyel az eddig tervezettnél sokkal több beleszólást kapnának az önkormányzatok abba, hogyan és mire költsék el a válságkezelő helyreállítási csomagot.","shortLead":"Dilettáns ötletszerűségnek nevezte Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, hogy Parragh László...","id":"20201110_Karacsony_budapest_kozlekedes_iparuzesi_ado_gemesi_javor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956131b7-cdfa-478e-8de9-104ee4274120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162ce731-da0a-4194-bb8b-3a8a2a8c5797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Karacsony_budapest_kozlekedes_iparuzesi_ado_gemesi_javor","timestamp":"2020. november. 10. 14:37","title":"Karácsony: Másnap leállna a budapesti közösségi közlekedés, ha valóra válna Parragh ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","shortLead":"Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök.","id":"20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32a5bc-8412-4afe-bd3c-9988c8072984","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_George_W_Bush_Biden_valasztas","timestamp":"2020. november. 09. 05:30","title":"George W. Bush gratulált Bidennek, és elismerte a választás tisztaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői szerint ebből a pénzből éppen hogy állami feladatokat látnak el az önkormányzatok.","shortLead":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői...","id":"20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17865c90-0030-457a-8c86-0dbf2b71eb45","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","timestamp":"2020. november. 09. 13:45","title":"„Aki ilyen ötlettel áll elő, az nem ismeri a gazdaság működését” – Parragh javaslatára reagáltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","shortLead":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU vezetői azt szeretnék, hogy amint Joe Biden lesz az amerikai elnök, tárgyaljanak a vámháború helyett, de amíg a Trump vezette USA nem lép, jöhetnek a vámemelések.","shortLead":"Az EU vezetői azt szeretnék, hogy amint Joe Biden lesz az amerikai elnök, tárgyaljanak a vámháború helyett, de amíg...","id":"20201109_eu_usa_vam_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3555b5f-130d-42eb-9853-3e2f120c5828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_eu_usa_vam_trump","timestamp":"2020. november. 09. 08:15","title":"Vámemeléssel búcsúzik az EU Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","id":"20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d220d-2d7f-4461-9270-7fd737b7d3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","timestamp":"2020. november. 10. 17:03","title":"Lassan összeáll a kép: ilyen lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]