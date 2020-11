Mire számíthat Európa Joe Bidentől?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","shortLead":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","id":"20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b7b1f-b719-4832-85c7-0fdf960ba64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 08. 21:29","title":"\"A békés hatalomátadás hagyományának folytatódnia kell\" - mondják az amerikai gazdasági élet szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos biztonsági rést találtak nemrég a Booking.com mögött is dolgozó adatbázisnál, ami miatt több mint 10 millió naplózott adat volt hozzáférhető az illetéktelenek számára.","shortLead":"Súlyos biztonsági rést találtak nemrég a Booking.com mögött is dolgozó adatbázisnál, ami miatt több mint 10 millió...","id":"20201109_hotel_adatszivargas_prestige_software_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e67399e-058d-4952-b8f3-a27219c33ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_hotel_adatszivargas_prestige_software_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. november. 09. 10:33","title":"Több millió szállodavendég adatai voltak elérhetők az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tanúkat próbálhat befolyásolni Tibor Gaspar és három másik egykori rendőrségi vezető a bíróság szerint.","shortLead":"Tanúkat próbálhat befolyásolni Tibor Gaspar és három másik egykori rendőrségi vezető a bíróság szerint.","id":"20201109_Vizsgalati_orizet_Szlovakia_rendorfokapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336c991-72ef-4341-90ed-1c9275d77571","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Vizsgalati_orizet_Szlovakia_rendorfokapitany","timestamp":"2020. november. 09. 05:17","title":"Vizsgálati őrizetbe helyezték Szlovákia volt országos rendőrfőkapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","shortLead":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","id":"20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d497d45-8218-47e6-8de2-63ca279d34ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","timestamp":"2020. november. 08. 13:38","title":"A közmédia portálján Orbán gratulációja a legerősebb hír Biden győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma az USA-ban, sűrű ködre kell készülni ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma...","id":"20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ade0471-78c2-4dc7-9999-b462d9112763","keywords":null,"link":"/360/20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","timestamp":"2020. november. 09. 08:00","title":"Radar360: Szijjártó hússzor helikopterezett, újabb korlátozás az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5469843-b909-4b14-a78e-6c410a27fa47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves oldtimer mini terepjáróval idézőjelesen néhányszor már megkerülték a bolygónkat.","shortLead":"A 33 éves oldtimer mini terepjáróval idézőjelesen néhányszor már megkerülték a bolygónkat.","id":"20201106_449_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_regi_fiat_panda_4x4et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5469843-b909-4b14-a78e-6c410a27fa47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac701218-50d8-4d3f-8f2f-07e263a8827c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_449_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_regi_fiat_panda_4x4et","timestamp":"2020. november. 09. 06:41","title":"449 ezer kilométerrel hirdetnek egy régi Fiat Panda 4x4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","shortLead":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","id":"20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c4f54d-2100-4d27-bb66-728b21c31c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Így telt az első péntek az üres pesti éjszakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen is nyitva tartson – magyarázta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen...","id":"20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578e6f1d-4099-409c-b681-29ac338b6c11","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","timestamp":"2020. november. 09. 06:51","title":"Egyre több szálloda és étterem áll le a turisták hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]