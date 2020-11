Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ee07bc1-79fe-413c-a619-60be54f44b46","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Reflektorfényben az eredmény. A szó szoros értelmében.","shortLead":"Reflektorfényben az eredmény. A szó szoros értelmében.","id":"20201109_Elnokvalasztasi_gyorshir_szaz_eve_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee07bc1-79fe-413c-a619-60be54f44b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b85fd-0b78-4280-85d4-8dc919600d7b","keywords":null,"link":"/360/20201109_Elnokvalasztasi_gyorshir_szaz_eve_New_Yorkban","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"Elnökválasztási gyorshír internet, sőt rádió nélkül – így csinálták 100 éve New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c013d-0284-4e92-8a34-aeabe259fb11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"Ezek a vezetők még mindig nem gratuláltak Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","id":"20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa353e6-8fc6-47b5-b7e7-a151e0d969c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 10. 07:40","title":"Trump nem nyugszik bele a vereségbe, pert indított a pennsylvaniai voksolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]