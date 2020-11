Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést az 1994-ben kikiáltott, Azerbajdzsán területén lévő örmények lakta térség fölött. Azerbajdzsán mellett Oroszország és Törökország is nyertesek között van. ","shortLead":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést...","id":"20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1f16-ae15-4960-abed-c985f4d152c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","timestamp":"2020. november. 11. 13:45","title":"Azerbajdzsán megnyerte a karabahi háborút, az örmények leszámolástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni titkos felderítés során került képbe a vizes világbajnokság egykori gazdasági igazgatója, Balogh Sándor, aki úgy cselezte ki a később ráállított nyomozókat és szökött külföldre, hogy közben figyelés alatt állt. A HVG által megszerzett, titkos felderítés során készült telefonlehallgatási anyagok között találtunk egy érdekes SMS-váltást Balogh és Orbán egyik államtitkára között, de az is kiderült, hogy Balogh korábbi felesége, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszterként “futott” bele egy lehallgatásba.","shortLead":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni...","id":"20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68045f98-9ff7-4985-af31-9b9cf96c71d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"Rejtélyes megbízót kerestek a nyomozók, a kormányban jól ismert figura bukott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat állampolgárságuktól is megfosztanák, illetve elvennék a jogosítványukat egy új tervezet szerint.","shortLead":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat...","id":"20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bc5c1b-23ca-4165-bc45-7afcc7a281f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"A terroristagyanús személyeket megfosztanák osztrák állampolgárságuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen alkalmat kivéve mindig, ezúttal is a Mol lett az első, de a legnagyobb előrelépést a második helyen álló Audinál láthattuk.","shortLead":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen...","id":"20201111_top500_mol_audi_mvm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0005c3-8c78-4674-ae72-01a33f33245a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_top500_mol_audi_mvm","timestamp":"2020. november. 11. 15:15","title":"A Mol vezet a legnagyobb árbevételű cégek Top 500-as listáján, de csökkent az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a703f95-e166-4d13-9b26-6b81ff0cfb67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 90 ezret.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 90 ezret.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a703f95-e166-4d13-9b26-6b81ff0cfb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8e4b02-82c5-4cd4-96cf-775c1c559d45","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"101 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel négyezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","shortLead":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","id":"20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d837f6-23a6-49ff-84a3-022e6f67869a","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","timestamp":"2020. november. 10. 06:55","title":"Bevezetik az éjszakai műszakot a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]