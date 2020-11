Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene, hiszen aki leállt, nem fizetne amúgy sem – írta Palotás János.","shortLead":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene...","id":"20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dcd3cd-2674-42bd-ae83-58ff87d0cdbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","timestamp":"2020. november. 11. 14:50","title":"Palotás János: Elképesztő dilettantizmust jeleznek Parragh László javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden négy ötven év alatti koronavírusos beteg haláláról adtak hírt.","shortLead":"Kedden négy ötven év alatti koronavírusos beteg haláláról adtak hírt.","id":"20201111_Elhunyt_egy_31_eves_no_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ceb16d-b18e-412e-9bcb-0303960f8c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Elhunyt_egy_31_eves_no_koronavirusban","timestamp":"2020. november. 11. 14:58","title":"31 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","shortLead":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","id":"20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c1d324-0f59-44c9-bc20-4dda06032a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","timestamp":"2020. november. 11. 12:14","title":"Mintha a víz alatt hajtott volna át egy Lamborghini sofőrje Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c8d2d0-2de3-4653-8b3c-743af1b5b973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"587 milliárd forintot költ az ország 2024-ig úthálózat fejlesztésekre.","shortLead":"587 milliárd forintot költ az ország 2024-ig úthálózat fejlesztésekre.","id":"20201112_Befejezik_az_M6ost_a_hatarig_es_tovabbi_80_kisebbnagyobb_kozutfejlesztes_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c8d2d0-2de3-4653-8b3c-743af1b5b973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b5628-6fc0-41cc-a481-e74dd8597ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Befejezik_az_M6ost_a_hatarig_es_tovabbi_80_kisebbnagyobb_kozutfejlesztes_indul","timestamp":"2020. november. 12. 15:49","title":"Befejezik az M6-ost a határig és további 80 kisebb-nagyobb közútfejlesztés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. 