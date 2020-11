Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcaf7-805d-4cb6-b954-5f77445122c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg az oktatás főként átáll digitális üzemmódba, addig egyes szakmai gyakorlatokat továbbra is megtarthatnak az egyetemeken. Igaz, csak maszkban. ","shortLead":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg...","id":"20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa70b3-8125-45dc-a223-202d75c3c81c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","timestamp":"2020. november. 13. 17:31","title":"Rektori engedéllyel maradhatnak diákok a kollégiumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Szűcs Zoltán Gábor","category":"360","description":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség...","id":"20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ba1682-db34-40ad-99d9-87a9db30bc8a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","timestamp":"2020. november. 13. 07:00","title":"Szűcs Zoltán Gábor: Egy demokratikus forradalom lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","id":"20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd437f79-ab5b-4cbe-9c57-368b75f424b2","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 13. 13:15","title":"Müller Cecília: Szuperdolgozó helyett ne váljunk szuperterjesztővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is az Eltűnéses mód (Vanish mode) névre keresztelt funkció. Ha ezt bekapcsoljuk, az adott felhasználóval közös üzenetfolyamban váltott üzenetek automatikusan eltűnnek a chatfelület bezárásakor.","shortLead":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is...","id":"20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d20c3f-c303-4bb6-8fe8-e04d917213d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","timestamp":"2020. november. 12. 16:03","title":"Új funkció jön a Messengerbe: az eltűnéses mód nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és iOS-rendszerű készülékeken is működik.","shortLead":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és...","id":"20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b062f51-807c-4445-9b5c-ba5de12c1b98","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","timestamp":"2020. november. 13. 08:33","title":"Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","shortLead":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb578a6-da7a-45a7-8ca5-cf34d1d939eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 12. 11:43","title":"Húszéves férfi is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]