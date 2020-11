Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3ddfc-b647-41d2-ad88-0caaec330e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","timestamp":"2020. november. 15. 12:03","title":"Ez történt: Beindította a mémgyárat a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. 