[{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha a politika befolyásolja a médiát. A HVG-t ugyanakkor a lakosság a második leghitelesebb hírforrásnak tartja. ","shortLead":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha...","id":"20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc106951-837e-466b-9d0c-16051382f5ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","timestamp":"2020. november. 17. 15:30","title":"18 ábrán mutatjuk meg, milyen a Fidesz alkotta sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294 millió dollárt ér.","shortLead":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294...","id":"20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5085595a-9fb1-42ba-8695-eb4840bc05d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","timestamp":"2020. november. 17. 15:38","title":"Soros György bevásárolta magát az adatelemző cégbe, amellyel a CIA is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

","shortLead":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a95fcb1-884e-444f-8d8b-b4c96979cfdc","keywords":null,"link":"/elet/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 17. 10:22","title":"Megfertőződött korábbi vírustagadó: Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint a kormány azért bünteti az ellenzéki vezetésű városokat, mert ezzel akarják elfedni a gazdasági válságkezelés kudarcát.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint a kormány azért bünteti az ellenzéki vezetésű városokat, mert ezzel akarják elfedni...","id":"20201116_karacsony_gergely_iparuzesi_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f1c248-fb25-4642-96eb-5325593d6fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_karacsony_gergely_iparuzesi_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 16. 18:14","title":"Karácsony: A kormány 25 milliárdért tönkretenné Budapestet, közben 2500 milliárdtól akarja megfosztani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elköltözik Szombathelyről, de a színház újabb bemutatóin azért még ott lesz, egy panzióban fog megszállni.","shortLead":"Elköltözik Szombathelyről, de a színház újabb bemutatóin azért még ott lesz, egy panzióban fog megszállni.","id":"20201117_Jordan_Tamas_harminc_ev_utan_bucsuzik_a_szinhazigazgatastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d39a9c-5467-4204-b9c8-a40839b9ee49","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Jordan_Tamas_harminc_ev_utan_bucsuzik_a_szinhazigazgatastol","timestamp":"2020. november. 17. 11:02","title":"Jordán Tamás harminc év után búcsúzik a színházigazgatástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","shortLead":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","id":"20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3bcdf-75a9-46e4-84e5-18182f390e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","timestamp":"2020. november. 18. 05:49","title":"Komárom és Komarno közt jár majd az első elektromos Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló, tiltakozásokat kiváltó törvény végrehajtását","shortLead":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló...","id":"20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7472d3db-0e00-4f0c-9fa9-d79504be4183","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","timestamp":"2020. november. 18. 08:38","title":"Egészségügy: valami megjelent, de nem az, amit vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]