[{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","id":"20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d690ac9-a126-4e9a-a08a-6bc48c92ef41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","timestamp":"2020. november. 18. 16:03","title":"Biztonságosabb és gyorsabb lett a Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban. Hogy miért éppen így, arra megvan a tudományosan magyarázat.","shortLead":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban...","id":"20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef3623-f3df-4d7f-a1c8-b1f01b4a4a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","timestamp":"2020. november. 18. 08:33","title":"A világon elsőként különleges zongorajátékkal kísérve műtöttek egy daganatos kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","shortLead":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","id":"20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7ba72-6c7a-49b2-a829-89d21f446384","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha a politika befolyásolja a médiát. A HVG-t ugyanakkor a lakosság a második leghitelesebb hírforrásnak tartja. ","shortLead":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha...","id":"20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc106951-837e-466b-9d0c-16051382f5ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","timestamp":"2020. november. 17. 15:30","title":"18 ábrán mutatjuk meg, milyen a Fidesz alkotta sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","shortLead":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","id":"20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc43de5-321a-4562-82a9-0295d0a00a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","timestamp":"2020. november. 17. 16:30","title":"Elfogták a drezdai ékszerrablás három feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újra lecsapott az NMHH keze.","shortLead":"Újra lecsapott az NMHH keze.","id":"20201118_nmhh_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28fb0a-0e00-4fcf-abea-081431aaa172","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_nmhh_birsag","timestamp":"2020. november. 18. 19:28","title":"Bírságolt a Médiahatóság: túl korai véres film, reklám vallási műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]