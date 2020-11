Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot. Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét kérdeztük a melegek jogainak szűkítéséről. ","shortLead":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány...","id":"202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd771e-7f9a-49fd-9bbb-7d7909ecf5a3","keywords":null,"link":"/360/202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","timestamp":"2020. november. 20. 11:00","title":"\"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","id":"20201121_Koronavirus_Vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658c06e-3e9d-4687-85a2-be4644c6fffa","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Koronavirus_Vilagszerte","timestamp":"2020. november. 21. 08:21","title":"Világszerte több mint 620 ezren fertőződtek meg koronavírussal egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyhullámokat monitorozó, viselhető elektroenkefalográfot (EEG) fejlesztettek ki izraeli kutatók, amelynek mért jeleit a mesterséges intelligencia elemzi, és szól, ha közeledik a baj.","shortLead":"Az agyhullámokat monitorozó, viselhető elektroenkefalográfot (EEG) fejlesztettek ki izraeli kutatók, amelynek mért...","id":"20201120_epilepszias_roham_viselheto_eeg_mesterseges_intelligencia_epiness","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5271c1-a6d4-4eef-8cb4-c6dfc0a8d40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_epilepszias_roham_viselheto_eeg_mesterseges_intelligencia_epiness","timestamp":"2020. november. 20. 10:03","title":"Már egy órával előre jelzi az epilepsziás rohamot egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg. Az uniós költségvetés miatt kialakult vitára egy érve volt: Soros György. Kiderült az is, hogy Magyarország a múlt héten felvett 2 és félmilliárd eurónyi hitelt. ","shortLead":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440...","id":"20201120_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565fbcb0-ff71-4efe-981f-c61a689f2871","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 20. 08:00","title":"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]