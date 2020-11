Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","shortLead":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","id":"20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860e5c-effa-4d0c-a819-cc586b35c46e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","timestamp":"2020. november. 19. 15:20","title":"Elítélték az óbudai iskoláslányokat molesztáló portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit. A különleges eszközöket már jövőre munkára fognák az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit...","id":"20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9271f445-fbd3-4732-9fc5-47c250dd7966","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","timestamp":"2020. november. 20. 12:03","title":"Kátyújavító \"tankok” állhatnak munkába jövőre a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bac5a5a-826b-4153-ad24-f242dc7d9c0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, az is mázlista, aki az egészet okozta. ","shortLead":"Sőt, az is mázlista, aki az egészet okozta. ","id":"20201120_A_vilag_mazlistaja_ez_a_sofor_aki_ezt_a_baleset_meguszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bac5a5a-826b-4153-ad24-f242dc7d9c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0feba5-079b-40d7-9136-ecce44d35e06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_A_vilag_mazlistaja_ez_a_sofor_aki_ezt_a_baleset_meguszta","timestamp":"2020. november. 21. 05:23","title":"A világ mázlistája ez a sofőr, aki ezt a balesetet megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","shortLead":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","id":"20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9363704-f56c-48fb-80b7-684614bd3bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","timestamp":"2020. november. 20. 10:27","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a szerb ortodox egyház feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos pénzügyei napvilágra kerülése után a Bloomberg most arról ír, hogy a Luxemburgban működő titokzatos bankár, David Rowland ügyfélfogó embere volt a herceg.","shortLead":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos...","id":"20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6815f2-0fb4-49ca-a3b1-5c7f4e07a10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","timestamp":"2020. november. 19. 16:06","title":"Újabb botrányba keveredhet András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]