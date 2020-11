Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére. Tették ezt mind a vásárlók egészsége, mind a borkészítők márkavédelme érdekében, tekintettel arra, hogy a csalás a borokkal több milliárd dolláros probléma.","shortLead":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére...","id":"202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cc318-e71b-43ce-b85a-a12de3737d01","keywords":null,"link":"/360/202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","timestamp":"2020. november. 21. 08:30","title":"100%-os pontossággal azonosított borokat egy új gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne az önkormányzatok zsebében turkáljon, hanem csapjon a tenyerünkbe - üzente Karácsony Gergely Orbán Viktornak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ne az önkormányzatok zsebében turkáljon, hanem csapjon a tenyerünkbe - üzente Karácsony Gergely Orbán Viktornak...","id":"20201120_Radar360_Merkel_kezeben_a_vetohelyzet_megoldasa_az_EUnak_nem_tetszik_az_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac223581-66cc-4707-a79e-3d1cee016243","keywords":null,"link":"/360/20201120_Radar360_Merkel_kezeben_a_vetohelyzet_megoldasa_az_EUnak_nem_tetszik_az_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 20. 08:00","title":"Radar360: Merkel kezében a vétóhelyzet megoldása, az EU-nak nem tetszik az orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után. Így is épphogy csak átment a foghíjas cseh alsóházon a javaslat.\r

\r

","shortLead":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után...","id":"20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb703b7-43f8-4b39-9b72-d855603fd198","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","timestamp":"2020. november. 19. 20:20","title":"A kommunisták segítségével hosszabbíttatta meg a szükségállapotot a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","shortLead":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","id":"20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9363704-f56c-48fb-80b7-684614bd3bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","timestamp":"2020. november. 20. 10:27","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a szerb ortodox egyház feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután, inkább már nem is áll meg. ","shortLead":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután...","id":"20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20804b1f-ecce-4207-9d12-d5870755c7e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","timestamp":"2020. november. 20. 04:19","title":"Videó: Szembe sávban nyert időt, a kocsisort és a piros lámpát is letudó autós a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]