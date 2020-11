Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","shortLead":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","id":"20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423601d4-0077-4583-b76e-b3a2370fb620","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","timestamp":"2020. november. 22. 09:37","title":"Koronavírus: 111 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs közelében fekvő gleccser egyre gyorsuló olvadását mérték ki.","shortLead":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs...","id":"20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69fe019-99c7-490b-9610-c70d9de9e81a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","timestamp":"2020. november. 20. 19:45","title":"Már a Mount Everest csúcsát is mikroműanyag borítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

