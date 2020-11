Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság csütörtöki határozata alapján az Európai Unióban szabaddá válik a kannabisz sativából kivont CBD és belőle készült egészségvédő termékek határokon átnyúló kereskedelme. A következő négy évben megnégyszereződhet a piac. Olvassa el európai CBD körképünket.","shortLead":"Az Európai Bíróság csütörtöki határozata alapján az Európai Unióban szabaddá válik a kannabisz sativából kivont CBD és...","id":"20201122_Europai_Birosag_Nem_kabitoszerek_a_CBD_kannabisz_szarmazekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8894e9-dab3-4b12-8879-f090b41ab351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Europai_Birosag_Nem_kabitoszerek_a_CBD_kannabisz_szarmazekok","timestamp":"2020. november. 22. 15:01","title":"A kannabisz, amitől nem lehet betépni: az egész EU-ban szabaddá válik a CBD kereskedelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak a találgatások, hogy nemes címet kap. ","shortLead":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak...","id":"20201122_Sir_Lewis_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99134e6-8176-45e3-99be-93d06d480bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Sir_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. november. 22. 08:51","title":"Lovagi címet kaphat Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum gyűjteménye.","shortLead":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum...","id":"20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b9055-3731-4c35-83a6-a1ba691384d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 21. 12:03","title":"Összefonódott dinoszaurusz-csontvázakat mutat be egy amerikai múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","shortLead":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","id":"20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0bddfa-a756-4ed6-8daa-915e1b7926ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","timestamp":"2020. november. 21. 09:05","title":"Futtatója karmai közül mentették ki a fiatal nőt az erzsébetvárosi rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén jöhet a rendelet.","shortLead":"Hétvégén jöhet a rendelet.","id":"20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461e025-203e-4f0f-b2c7-9ef09fb94c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","timestamp":"2020. november. 20. 16:27","title":"Megnyithatja a parkolóházakat a kormány az ingyenes parkoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori kommunista magyar vezetés a Szovjetunió csatlósaként zokszó nélkül részt vett a görög kommunisták 1948-ban indult akciójában.","shortLead":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori...","id":"202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663025a6-ec2a-43f7-b9e9-a890f546ba0b","keywords":null,"link":"/360/202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"20. századi görög dráma, aminek a szálai Magyarországra vezetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]