[{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos hatékonyságú vakcináját, utána 24 órán belül ki is vinnék az oltási helyszínekre.","shortLead":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos...","id":"20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c7b5-326d-4133-8f1d-4523668684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","timestamp":"2020. november. 22. 18:02","title":"Decemberben már elkezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83bc094-6e8f-4600-bad8-3acee8291a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európai országok nem éltek a nyári hónapok kínálta lehetőséggel, a korlátozásokat pedig túl hamar oldották fel.","shortLead":"Az európai országok nem éltek a nyári hónapok kínálta lehetőséggel, a korlátozásokat pedig túl hamar oldották fel.","id":"20201122_WHOkovet_Ha_Europa_megint_elszurja_jon_a_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f83bc094-6e8f-4600-bad8-3acee8291a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27011b2-a5ad-42d5-a180-6d4c0a9056a0","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_WHOkovet_Ha_Europa_megint_elszurja_jon_a_harmadik_hullam","timestamp":"2020. november. 22. 10:10","title":"WHO-követ: Ha Európa megint elszúrja, jön a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi problémákra. A kerület kirúgni senkit nem szeretne.","shortLead":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi...","id":"20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52615b-cfa2-47fc-b0b9-e9a5d3f28f1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","timestamp":"2020. november. 22. 14:35","title":"A II. kerületi önkormányzat új munkákat talált a parkolóőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8","c_author":"Dezső András","category":"kkv","description":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.","shortLead":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább...","id":"20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22e3a-fd01-4790-820a-8e9070d3d2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:00","title":"A koronavírus miatt egyre többen műttetik magukat magánkórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","shortLead":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","id":"20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2cdb6d-17a9-44c9-af28-dc8afea9667d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Letartóztattak egy férfit, miután a gyanú szerint eltörte a prostitúcióra kényszerített barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált elhelyezni egy piros-fehér szalagot az épületen. „Bár alighanem a megfélemlítés a cél, a helyzet inkább meglepő” – mondta a hvg.hu-nak egy hallgató.","shortLead":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált...","id":"20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d175b-ed06-4bee-901d-4cfebe3b6639","keywords":null,"link":"/elet/20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","timestamp":"2020. november. 21. 00:16","title":"Fekete ruhás biztonságiak jelentek meg az SZFE-n, hogy megakadályozzák a szalagozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]