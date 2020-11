Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"883d1662-ef29-46fb-9212-c420932660f8","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Félelemkeltéssel és fenyegetéssel nem lehet eredményeket elérni - járványidőszakban sem, írja szerzőnk. Különösen meglepő, amikor olyanok nyúlnak ilyen eszközökhöz, akik más esetekben büszkén tiltakoznak az efféle módszerek ellen. S még inkább fura, hogy ezek a narratívák nem ritkán a NER félelemkampányaira emlékeztetnek. Vélemény. ","shortLead":"Félelemkeltéssel és fenyegetéssel nem lehet eredményeket elérni - járványidőszakban sem, írja szerzőnk. Különösen...","id":"20201122_A_hitetlen_influenszer_es_a_halal_Muller_Cecilia_tevedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=883d1662-ef29-46fb-9212-c420932660f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7191abda-f8a6-4efe-84fd-8b234f7ad5a0","keywords":null,"link":"/360/20201122_A_hitetlen_influenszer_es_a_halal_Muller_Cecilia_tevedese","timestamp":"2020. november. 22. 15:00","title":"A hitetlen influenszer és a halál. Müller Cecília tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","shortLead":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","id":"20201122_EszakMacedonia_marihuana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74edc74f-2c08-47bb-a09c-32deec98e0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_EszakMacedonia_marihuana","timestamp":"2020. november. 22. 17:30","title":"Észak-Macedónia miniszterelnöke legális füvezéssel hozna turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","shortLead":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","id":"20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a4093-26ea-42bb-904b-9d42b01900f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","timestamp":"2020. november. 22. 15:30","title":"Putyin elárulta, miért nem gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom, amit leírt benne? A Szegedi Nemzeti Színház a vírus miatt fél év késéssel végre bemutatta a művet Alföldi Róberttel; ez volt az utolsó előadás, amit az újbóli színházbezárás előtt még megnéztünk. Kritika.","shortLead":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom...","id":"20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f127cd7-b72b-49e7-9931-24ee39617f45","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","timestamp":"2020. november. 21. 20:00","title":"Mit szólna, ha rájönne, Orwell 1984-éből már sok minden megvalósult Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis átmenetileg.","shortLead":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis...","id":"202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbaf07c-256b-4511-a8d3-830bca8e3561","keywords":null,"link":"/360/202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","timestamp":"2020. november. 22. 08:15","title":"Most akkor több vagy kevesebb gyerek lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori kommunista magyar vezetés a Szovjetunió csatlósaként zokszó nélkül részt vett a görög kommunisták 1948-ban indult akciójában.","shortLead":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori...","id":"202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663025a6-ec2a-43f7-b9e9-a890f546ba0b","keywords":null,"link":"/360/202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"20. századi görög dráma, aminek a szálai Magyarországra vezetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]