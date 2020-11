Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","shortLead":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","id":"20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a92bedf-0a66-418b-980d-f3a45bb2e04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 24. 18:57","title":"Hivatalos: Joe Biden nyert Pennsylvaniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","shortLead":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","id":"20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1b1a-9db9-4c32-b3d8-cf9e81258bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","timestamp":"2020. november. 24. 13:26","title":"Parragh az önkormányzatokkal spóroltatna, miközben a kamarák a NAV-ot küldik az ötezer forintokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnökét az éves parlamenti meghallgatásán ellenzéki képviselők kérdezték a többi között arról, nem tartja-e feleslegesnek ennyi pénzt költeni propagandára. Rogán általában gyurcsányozott, de szerinte a koronavírus alatti kormánypropaganda az RTL Klubnak és a Népszavának is segített.","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnökét az éves parlamenti meghallgatásán ellenzéki képviselők kérdezték a többi között arról...","id":"20201124_Rogan_Antal_izazsagugyi_bizottsag_eves_meghallgatas_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde580ff-3c06-464f-855a-7d73663372ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Rogan_Antal_izazsagugyi_bizottsag_eves_meghallgatas_fidesz","timestamp":"2020. november. 24. 11:45","title":"Rogán Antal: Nem azért foglalkoztunk a menekültekkel, mert fontosnak tartottuk, hanem mert erőltették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak megállapítása, kimondják-e a magyar kötelezettségszegést. ","shortLead":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak...","id":"20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbe924-e966-4c2f-9ed8-aea558dbb36e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","timestamp":"2020. november. 23. 18:41","title":"Az Európai Bíróság előtt a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe fölényben játszott, de a Ferencváros állta a sarat. Morata a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt.\r

","shortLead":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe...","id":"20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e55bef9-6348-4e82-a465-f5946f162715","keywords":null,"link":"/sport/20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","timestamp":"2020. november. 24. 20:58","title":"Hajszálra volt a bravúrtól a Fradi a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs Hivatalt is irányító Szijjártó Péter miniszter adott át. Létjogosultságát részben a megszaporodó kibertámadásokkal indokolták. Bár ez alapján úgy tűnhet, hogy a nemzetközi trendekkel mozog együtt a kormányzat, a hazai titkosszolgálatokat – a katonait kivéve – még mindig a régi idők iskolája, a széttagoltság jellemzi. A hazai titkosszolgálatok – menesztésekkel, politikai játszmákkal tarkított – elmúlt tíz évét elemeztük. ","shortLead":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs...","id":"20201124_Orban_titkos_szolgalatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830432d-9ef9-414e-b370-f8075c6a64a7","keywords":null,"link":"/360/20201124_Orban_titkos_szolgalatai","timestamp":"2020. november. 24. 15:00","title":"Orbán titkos szolgái: intrikák és botrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]