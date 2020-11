Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rengeteg problémához vezet, hogy nem gyűjtjük szelektíven az elektronikai eszközöket, mert veszélyes hulladékról van szó. ","shortLead":"Rengeteg problémához vezet, hogy nem gyűjtjük szelektíven az elektronikai eszközöket, mert veszélyes hulladékról van...","id":"20201124_elektronikai_hulladek_szelektiv_gyujtes_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a8926-4462-47b6-9d99-7ff7439256ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201124_elektronikai_hulladek_szelektiv_gyujtes_EU","timestamp":"2020. november. 25. 18:42","title":"Az elektronikai hulladékok felét nem szelektíven gyűjtik az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság jegyeinek elektronikus értékesítését az az egyetlen szolgáltató működtetheti majd, amelyik nyer a Rogán Antal hivatala által kiírt koncessziós pályázaton. A koncessziós eljárást március végéig ki kell írni. Az ITM az egészet azzal \"adja el\", hogy két év múlva megszűnhet a parkoláskor fizetett kényelmi díj.","shortLead":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság...","id":"20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc261-e8a0-49a5-a0ad-5a5c1caeaa2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","timestamp":"2020. november. 25. 11:37","title":"Az állam koncesszióba adná ki az elektronikus BKK-jegyek értékesítését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is nagyon komolyan veszi. Erről most Orbán Viktor is meggyőződhetett. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is...","id":"20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be9007-8f01-4fd3-bc5b-29d88280ac64","keywords":null,"link":"/elet/20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"George Clooney nem Orbán Viktor kedvéért ment bele a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","shortLead":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","id":"20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a7fa6-e922-44c7-9beb-018b74c1b14e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. november. 25. 15:20","title":"Lesöpörték Szél javaslatát, nem engedik otthonról végezni a parlamenti munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot indítanak, amely során előre lehet majd szolgáltatásokat vásárolni. Szeretnék, ha a jegybank a fővárost is finanszírozná kötvényvásárlásokkal.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot...","id":"20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aadae-0b32-4519-8d2c-2fb57f625366","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","timestamp":"2020. november. 24. 17:49","title":"Karácsonyék Budapest-kuponokkal mentenék a vállalkozásokat, már a BKIK is nemet mond Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","shortLead":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","id":"20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820b81e4-a1ad-4cf2-bc4d-f31444cb24d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2020. november. 24. 16:34","title":"Szokatlan módon csökkent a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól, és csak akkor elmenni otthonról, ha nagyon muszáj.","shortLead":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól...","id":"20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe11e10-bfbc-484d-9ac0-e1d9d7d77286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 24. 11:39","title":"Az algériai egészségügyet letarolja a Covid: már 120 ápoló halt bele a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]