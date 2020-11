Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki akkor megy boltba, amikor csak a 65 éven felüliek lehetnek ott. Olyan üzletek is vannak, amelyek jogszerűtlenül nem fogadják az időseket a számukra védett idősávon kívül.","shortLead":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki...","id":"20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639c6b8f-b299-4996-87e6-e5807ff00424","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. november. 28. 10:18","title":"Hiába kaptak saját idősávot, a vártnál sokkal több idős jár zsúfolt boltokba délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak két, az intézményben dolgozó azt mondta, hogy a kórházban nem beszélhetnek az ügyről.","shortLead":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak...","id":"20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a19b1-7b1b-4dd9-bc26-09df0ff6ca49","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 27. 07:15","title":"Népszava: Többször is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a zalaegerszegi kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük a képviselő-testülettől. Így jutott nettó 2,7 milliós jutalomhoz a gyáli városvezető.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük...","id":"20201127_gyal_polgarmester_papai_mihaly_fidesz_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641f00a9-9b42-456c-86aa-6a09514ad25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_gyal_polgarmester_papai_mihaly_fidesz_jutalom","timestamp":"2020. november. 27. 18:15","title":"Gyál polgármestere úgy döntött, hogy milliókkal jutalmazza magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","shortLead":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","id":"20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69145d3-2e9b-4fce-9268-961bf0fc8365","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","timestamp":"2020. november. 27. 06:15","title":"WHO-igazgató: A védőoltások nem tüntetik el teljesen a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","shortLead":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","id":"20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42006-38f2-4362-a241-a6b5a0f154c5","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","timestamp":"2020. november. 27. 10:59","title":"„Isten Veled, Barátom!” – Orbán Viktor is búcsúzik Balázs Fecótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","shortLead":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","id":"20201127_360_forint_felett_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3147cf3-3f3a-4fa8-9ae4-f638ae117a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_360_forint_felett_az_euro","timestamp":"2020. november. 27. 08:32","title":"360 forint felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","shortLead":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","id":"20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9cc7e8-9936-45fa-b359-2787a3251434","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","timestamp":"2020. november. 26. 12:04","title":"Gulyás Gergely: George Clooney-nak jobban áll, mikor tanult szöveget mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]