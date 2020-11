Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után? 

Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most az amerikai nép rúgta ki őt, s a bukása súlyos csapás az európai és egyéb nacionalisták számára. De vajon halálos-e?

2020. november. 27. 13:00 Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond

A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.

2020. november. 27. 10:26 450 kilométerrel arrébb lévő célpontot semmisített meg az új orosz szuperfegyver

Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.

2020. november. 27. 16:03 A Színházi Társaság cáfolja Szabó Lászlót

A Színházi Társaság szerint a most feltárt problémák miatt lépett ki tavaly a POSZT-ot szervező cégből.

2020. november. 27. 19:17 Négy harmincas éveiben járó koronavírusos beteg halt meg a pénteki adatok szerint

Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.

2020. november. 27. 12:21 Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket

A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.

2020. november. 27. 20:59 Ez a szuperritka kétmotoros Citroën Kacsa megér 50 millió forintot?

A duplamotoros Kacsából eleve nagyon kevés készült, hát még ebből a különleges polgárőr változatból.

2020. november. 28. 06:41 Tíz magyar sportoló bukott le doppinggal idén

A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint nem kiugróan magas a szám, a használt szerek széles skáláján azonban el kell gondolkozni.

2020. november. 27. 14:42 változatból.","id":"20201128_ez_a_szuperritka_ketmotoros_citroen_kacsa_meger_50_millio_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e419bca-c5fb-44b5-8e33-35c0464dc333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258607c3-41fc-42fe-ba98-381c6254db1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_ez_a_szuperritka_ketmotoros_citroen_kacsa_meger_50_millio_forintot","timestamp":"2020. november. 28. 06:41","title":"Ez a szuperritka kétmotoros Citroën Kacsa megér 50 millió forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint nem kiugróan magas a szám, a használt szerek széles skáláján azonban el kell gondolkozni. ","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint nem kiugróan magas a szám, a használt szerek széles skáláján azonban el...","id":"20201127_dopping_sportolok_tiszeker_agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d249e45-b79a-4054-af4a-bb7625681e1f","keywords":null,"link":"/sport/20201127_dopping_sportolok_tiszeker_agnes","timestamp":"2020. november. 27. 14:42","title":"Tíz magyar sportoló bukott le doppinggal idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]