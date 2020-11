Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","shortLead":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","id":"202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcddf46-e453-4eb5-bf10-eac4c91a381f","keywords":null,"link":"/360/202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","timestamp":"2020. november. 28. 08:30","title":"Az apróért is lehajol a milliárdos: újabb trafikot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida kezére játszik.","shortLead":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida...","id":"202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5cfea0-875a-4742-b523-8b9eb304c2ed","keywords":null,"link":"/360/202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","timestamp":"2020. november. 29. 16:00","title":"Trump magára hagyja Afganisztánt és Irakot, kerül, amibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809","c_author":"Prieger Zsolt","category":"360","description":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút, egy koncert és egy atyai pofon erejéig felidézze a Kádár-kor kulturális-társdalami tájképét és levonjon néhány tanulságot a jelenre nézve is.","shortLead":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút...","id":"20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb994c-8ab1-49f7-9964-075525e7f45d","keywords":null,"link":"/360/20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Prieger Zsolt: Operettországban a merész farkasból bármikor lehet engedelmes kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé állítja a cégeket és a kormányokat. Ez lesz ugyanis a világ eddigi legnagyobb oltási kampánya.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé...","id":"202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21010da5-1d98-4247-8df0-b3f619c5665d","keywords":null,"link":"/360/202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","timestamp":"2020. november. 29. 11:00","title":"Nagyon jó, hogy készülnek a vakcinák, de hogyan fognak mindenhova eljutni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne számítson öt foknál melegebbre vasárnap.","shortLead":"Ne számítson öt foknál melegebbre vasárnap.","id":"20201128_idojaras_jelentes_borult_paras_hetvege_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f2f95-ac7f-42c2-95d5-c2dc0015130a","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_jelentes_borult_paras_hetvege_havazas","timestamp":"2020. november. 28. 16:20","title":"Nyomasztó marad az időjárás a hétvégén, de legalább havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]