Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz egy ismert és egyes vírusok ellen is alkalmazott módszert, a proteázgátlást igazítanák az új kórokozóhoz. ","shortLead":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz...","id":"202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f851-c22f-4ead-88fa-243780f1ee5a","keywords":null,"link":"/360/202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","timestamp":"2020. december. 10. 15:30","title":"Egy gyógyszerrel oldanák meg, hogy ne tudjon a koronavírus sokszorozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt, a kisebb vállalkozásokat pedig megfojtja. Az érintettek türelme most végleg elfogyott.","shortLead":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt...","id":"20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e2ccfa-c9db-479e-98b4-60d99c0df2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","timestamp":"2020. december. 09. 21:33","title":"Beperelte 48 amerikai állam a Facebookot, a cég azonnali feldarabolását követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","shortLead":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","id":"20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17c814f-3289-4d25-9474-6ed2564842f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","timestamp":"2020. december. 09. 13:19","title":"141 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy solymári házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062f981e-ed1d-434f-a16c-447fb10f95d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából ötezer évvel ezelőtt élt Bryde-bálna csaknem teljes megkövesedett csontvázát fedezték fel thaiföldi kutatók egy Bangkoktól nyugatra lévő szárazföldi területen.","shortLead":"Egy nagyjából ötezer évvel ezelőtt élt Bryde-bálna csaknem teljes megkövesedett csontvázát fedezték fel thaiföldi...","id":"20201209_5000_eves_teljes_tropusi_bryde_balnacsontvaz_thaifold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062f981e-ed1d-434f-a16c-447fb10f95d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de254d-fd26-422e-8644-a43ac698fa08","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_5000_eves_teljes_tropusi_bryde_balnacsontvaz_thaifold","timestamp":"2020. december. 09. 08:33","title":"5000 éves, 12,5 méteres bálnacsontvázat talált egy kerékpáros Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","shortLead":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","id":"20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182042e3-a6f3-4c7a-a842-d3160b58d857","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","timestamp":"2020. december. 10. 05:37","title":"Von der Leyen: Hétvégére lesz döntés Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem kell leírni. Felmerült, hogy gond lehet néhány ilyen telefon kijelzőjével, és ezt maga a gyártó is elismerte.","shortLead":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem...","id":"20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36c5ff-6aeb-4677-8fbe-2589d7e47b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","timestamp":"2020. december. 09. 21:03","title":"Beismerte az Apple: tényleg gond lehet az iPhone 11-ek kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai koronavírus-vakcina. A mellékhatásokról szűkszavúan nyilatkoztak, csak annyit közöltek, hogy nem merültek fel komoly problémák.","shortLead":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai...","id":"20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666dc1c4-01ff-4e9c-97b2-c3612d3a78fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","timestamp":"2020. december. 09. 12:39","title":"Először közöltek infót arról, hogy mennyire hatékony a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]