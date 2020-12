Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte láthatatlan LG. A vállalaton belül a prémium szegmensre koncentrál ezután.","shortLead":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte...","id":"20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399a64cc-e303-4206-b715-cc6f32dbc4f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 10. 09:33","title":"66 hónapja csak viszik a pénzt az LG telefonjai, így inkább kidobják az olcsó modelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","shortLead":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","id":"20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb28420-86e2-480d-aa9e-b422753f64b6","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","timestamp":"2020. december. 09. 11:11","title":"Mészáros Lőrinc alkuszcége még egy szeletet bekebelezett a CIG Pannóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","shortLead":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","id":"20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912ec12a-b83a-4f51-b3ff-968fde3b9716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","timestamp":"2020. december. 11. 07:47","title":"Megjöttek a karácsonyi csúnya pulcsis Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turisták elmaradásával alig valaki használta a szolgáltatást, de a járványügyi védekezés miatt is döntöttek így.","shortLead":"A turisták elmaradásával alig valaki használta a szolgáltatást, de a járványügyi védekezés miatt is döntöttek így.","id":"20201209_bkk_jegyertekesites_kisfoldalatti_1es_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cd8944-63eb-4204-8c5a-bd6df2be236b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_bkk_jegyertekesites_kisfoldalatti_1es_metro","timestamp":"2020. december. 09. 17:41","title":"Felfüggesztette a jegyárusítást a kisföldalattiban a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás, zsarolás, és rágalmazás miatt is keresik.","shortLead":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás...","id":"20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0614ee62-0ffd-43f6-8280-a9d7b114f647","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","timestamp":"2020. december. 10. 12:55","title":"Újabb dokumentum bizonyítja, hogy körözik a brüsszeli szexorgiát szervező férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]