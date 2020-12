Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","id":"20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5324e0e2-41dd-4418-8255-3c96377f325c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Karácsony: Harsoghat győzelmi jelentéseket a magyar és lengyel kormány, de valójában letették a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c45b63-a91e-4881-a294-02bd2c8d1e97","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A volt pszichiátriai intézet területét kapja meg a Közép-európai Oktatási Alapítvány közpénzből induló tandíjas középiskolája. Egy másik ingatlanról is döntöttek: a gödöllői egyetemé lesz a királyi kastély.","shortLead":"A volt pszichiátriai intézet területét kapja meg a Közép-európai Oktatási Alapítvány közpénzből induló tandíjas...","id":"20201210_lipotmezo_ner_elitiskola_opni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1c45b63-a91e-4881-a294-02bd2c8d1e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e75ca8-5fba-4a52-a824-f815bd534700","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_lipotmezo_ner_elitiskola_opni","timestamp":"2020. december. 10. 17:56","title":"Megkapja Lipótmezőt a NER elitiskolája, Lázár viszont nem kap kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel majd meg.","shortLead":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel...","id":"20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbfd94e-5a04-480d-a9c1-0ba2264e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","timestamp":"2020. december. 11. 18:17","title":"Ilyen lehet a Volkswagen Passat elektromos utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","shortLead":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","id":"20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34592f78-614d-493d-b55a-b7f02efc5631","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","timestamp":"2020. december. 10. 19:03","title":"9 nap egy feltöltéssel: itt a Xiaomi új okosórája, a Mi Watch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","shortLead":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","id":"20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8689bf64-ee33-4f9c-83e5-c19df7091c9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","timestamp":"2020. december. 11. 12:39","title":"„A kalács kisül újra, de görbül a szád, nem ül itt, akivel meg is oszthatnád” – itt az új Dés-Geszti-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f37c6d-3c49-4749-ba33-7f86ac2ad80a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenesetre a máltai bejegyzésű Apium Media Holding kézbesítési megbízottja Habony Árpád grúz barátainak egyike, és a cégvezetők is ismert Fidesz-közeli körökből kerülnek ki.","shortLead":"Mindenesetre a máltai bejegyzésű Apium Media Holding kézbesítési megbízottja Habony Árpád grúz barátainak egyike, és...","id":"202050_vpp_project_beerett_habony_projektje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f37c6d-3c49-4749-ba33-7f86ac2ad80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a97ab0-2358-4322-bf86-7174d69a2397","keywords":null,"link":"/360/202050_vpp_project_beerett_habony_projektje","timestamp":"2020. december. 12. 08:30","title":"Nem látni a Budapesti Erőmű új tulajdonosát a \"panamázó\" offshore cégek sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207f7834-50b4-4782-bf89-aba32a19cc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy tüntetés is megelőzte Sander Lleshaj távozását, ahol a felháborodott emberek összecsaptak a rendőrséggel.","shortLead":"Egy tüntetés is megelőzte Sander Lleshaj távozását, ahol a felháborodott emberek összecsaptak a rendőrséggel.","id":"20201210_korlatozast_megsertette_lelottek_lemondott_belugyminiszter_albania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207f7834-50b4-4782-bf89-aba32a19cc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe5bad-b3b3-434a-889b-07c897c8f3b8","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_korlatozast_megsertette_lelottek_lemondott_belugyminiszter_albania","timestamp":"2020. december. 10. 21:58","title":"Rendőrök lőttek agyon egy albán fiatalt, aki megsértette a kijárási tilalmat, lemondott a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","shortLead":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","id":"20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c6107-0e2b-4622-acff-40d25b5fec9b","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","timestamp":"2020. december. 11. 09:01","title":"Fenntartaná Bróker Marcsi bűnügyi felügyeletét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]