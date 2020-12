Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d68e45-9a10-4890-a06d-dd8f5d24741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2020. december. 13. 15:40","title":"Többször is ónos eső eshet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös jelöltek.","shortLead":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös...","id":"20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669196ca-c7a5-4f6e-bb48-745ee4bb469d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2020. december. 13. 14:36","title":"Momentum: Azok is szavazhassanak az előválasztáson, akik 2022 májusában lesznek nagykorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour félhivatalos iráni hírügynökség.","shortLead":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour...","id":"20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1d546c-346f-4093-b6c2-6574b8b936e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Az ország vezetőiről írt, kivégezték az újságírót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","shortLead":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","id":"20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2f393-6a5a-4cfc-846d-60d0d69b0b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 16:23","title":"Keszthely polgármestere koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","shortLead":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","id":"20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f065508-f507-4dca-8754-ff9f0b226423","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","timestamp":"2020. december. 13. 18:03","title":"Egy telefonos app segíthet a szklerózis multiplex kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kínai Oppo cégnek nincsen még összehajtható telefonja a piacon, azonban egyre másra szabadalmaztat újszerű ötleteket ebben a témakörben. Egyik elképzelése blokkokból felépülő telefonról szól.","shortLead":"Bár a kínai Oppo cégnek nincsen még összehajtható telefonja a piacon, azonban egyre másra szabadalmaztat újszerű...","id":"20201213_oppo_szabadalmak_blokkos_osszehajthato_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbcec22-f665-4afd-8d4d-96d234238941","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_oppo_szabadalmak_blokkos_osszehajthato_telefonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:03","title":"Ilyen összehajtható telefonokra még senki sem gondolt – kivéve az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894","c_author":"HVG","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos ágazatonként gründol ilyen alapokat, amelyekről nem tudni, pontosan kinek a vagyonát rejtik.","shortLead":"A felcsúti milliárdos ágazatonként gründol ilyen alapokat, amelyekről nem tudni, pontosan kinek a vagyonát rejtik.","id":"202050_status_real_estate_meszaroskategorizal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2af167-98fa-46b4-8c00-8c8f7595fdac","keywords":null,"link":"/360/202050_status_real_estate_meszaroskategorizal","timestamp":"2020. december. 13. 11:10","title":"Terjednek Mészáros magántőkealapjai, mint a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]