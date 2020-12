Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője. Az író halálhírét vasárnap a kiadója is megerősítette. ","shortLead":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője...","id":"20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d01bde-9c4d-4449-90e0-804b599f2dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","timestamp":"2020. december. 14. 00:05","title":"Meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafc4fc-e9d1-44cd-9f48-c465c87a50c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Rutger Bregman holland történész-író könyve új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét. Az alábbiakban Emberiség című könyvéből közlünk egy szerkesztett részletet a második világháború civil bombázásainak hatásáról.","shortLead":"Rutger Bregman holland történész-író könyve új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét...","id":"20201213_Hogyan_viselkedik_az_ember_veszhelyzetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aafc4fc-e9d1-44cd-9f48-c465c87a50c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305af3b-d87f-4c40-9f19-5b1b807886de","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201213_Hogyan_viselkedik_az_ember_veszhelyzetekben","timestamp":"2020. december. 13. 19:15","title":"Hogyan viselkedünk vészhelyzetekben? Lehet, hogy mégsem vagyunk annyira rosszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra jelentkező nyugdíjasoknak.","shortLead":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra...","id":"20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9da64b-c9a3-48b7-ad4a-ee9f0fc210b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","timestamp":"2020. december. 12. 09:43","title":"Elvonások ide vagy oda, több önkormányzat is pénzt oszt karácsonyra a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább redukálná a doboz tartalmát, és töltőkábelt sem adna a telefonhoz.","shortLead":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább...","id":"20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb528615-7a91-4ac0-bcb8-8e4474028212","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","timestamp":"2020. december. 13. 08:03","title":"Töltőkábel sem lesz az iPhone-ok dobozában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","shortLead":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","id":"20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a003dd49-e0c5-4e4a-8b61-745669c612a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2020. december. 12. 07:59","title":"341 lóerős dízelmotorral Magyarországon az új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer/BioNTech-vakcinát 95 százalékos hatékonyságúnak minősítették. Az oltás ingyenes lesz minden amerikai számára.","shortLead":"A Pfizer/BioNTech-vakcinát 95 százalékos hatékonyságúnak minősítették. Az oltás ingyenes lesz minden amerikai számára.","id":"20201212_Engedelyeztek_a_vakcinat_megkezdik_az_emberek_beoltasat_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba431254-e859-415f-ad8f-65c349da26c1","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Engedelyeztek_a_vakcinat_megkezdik_az_emberek_beoltasat_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. december. 12. 08:27","title":"Engedélyezték a Pfizer-vakcinát, megkezdik az emberek beoltását az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]