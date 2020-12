Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","id":"20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f49e24-c466-45b5-9a88-f6d06fe54c06","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 14. 20:57","title":"Gyurcsány Ferenc felhívta Szájer Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","shortLead":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","id":"20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e08888e-a34b-4914-b450-6a26466d5981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","timestamp":"2020. december. 15. 16:08","title":"Matolcsy György szerint a recesszió feléről a kormány tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","shortLead":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","id":"20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b8723-00bd-4be7-8b45-763d20c58ad3","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Akár a Portugállal is szilveszterezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","shortLead":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","id":"20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4a561-e857-4289-9b38-ec473850a0cf","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","timestamp":"2020. december. 14. 09:57","title":"Novák Katalin üzenete a nőknek: Ne zavarja őket, hogy kevesebbet keresnek, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban a vészhelyzetben is rendszeresen megtakarítók körében.","shortLead":"Lassan Magyarországon is növekszik az igény a fenntartható fejlődést segítő befektetések iránt, elsősorban...","id":"202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b338756-a6c7-435b-92ff-b8b7e56f46e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d704a5-63be-444a-9f6c-27134be8871d","keywords":null,"link":"/360/202050__kornyezetbarat_befektetes__tudatossag__hozam__zoldbe_ki","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"A környezettudatos befektetés egyelőre szinte csak a gazdagok kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az esélye annak, hogy hatalmas torlódás jön Dovernél január 1-jétől.","shortLead":"Egyre nagyobb az esélye annak, hogy hatalmas torlódás jön Dovernél január 1-jétől.","id":"20201215_brexit_kamion_parkolo_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216577ee-23e2-4df9-873f-6d05913bd239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_brexit_kamion_parkolo_eso","timestamp":"2020. december. 15. 15:59","title":"Nem lesz kész időre a Brexit miatt épülő kamionparkoló, mert esett az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják, ez lehet a cég egyik legjobb fényképezőgépe.","shortLead":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják...","id":"20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46107640-fb8b-4ee4-bc10-689bd19a06f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","timestamp":"2020. december. 15. 13:03","title":"Csak fekete-fehérben készít fotót, mégis méregdrága ez a fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]