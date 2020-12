Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot, de vállalatok tömegei már nem bírják a bevételkiesést, az embereknek egyre kevesebb pénzük van a fogyasztásra, bértámogatási program nélkül a munkanélküliség is nőhet, a kormány pedig nem arra költ, amire költenie kellene – olvasható a Kopint-Tárki elemzésében.","shortLead":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot...","id":"20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993285a-d09a-443e-8c42-410fb128f82c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. december. 17. 12:01","title":"Kopint-Tárki: Nem az ipar leállása rengetheti meg a magyar gazdaságot, hanem az, hogy nem tudunk miből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szavaztak is, meg nem is.","shortLead":"Szavaztak is, meg nem is.","id":"20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a7c0d-e197-4c5b-a468-1834dc1cfa21","keywords":null,"link":"/360/20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung: Még mindig nem világos, van-e helye a Fidesznek a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak a Messenger üzenetküldőben. Eltűnő funkciókról írnak benne. A változásnak az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) van köze.","shortLead":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak...","id":"20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ecf23-b2cd-44fb-b6e5-f4d0c39708b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","timestamp":"2020. december. 16. 19:25","title":"Önnél is feldobott egy fura ablakot a Messenger? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány óra alatt elkapkodták az önkormányzat által biztosított ingyenteszteket. Ötezer mintavételi eszközről van szó.","shortLead":"Néhány óra alatt elkapkodták az önkormányzat által biztosított ingyenteszteket. Ötezer mintavételi eszközről van szó.","id":"20201216_koronavirus_teszt_fovaros_elfogyott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51662d3d-147a-4a85-a922-e496f0b9dd02","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_teszt_fovaros_elfogyott","timestamp":"2020. december. 16. 20:14","title":"Egy délután alatt beteltek a helyek a főváros ingyenes koronavírustesztjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","id":"20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368afe87-4756-471f-8d57-fda9d1fed30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","timestamp":"2020. december. 18. 06:53","title":"A munkaerőpiaci járulék eltörléséről tárgyalhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","shortLead":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","id":"20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511f3657-8333-4c8d-81ab-36a552afd4b3","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","timestamp":"2020. december. 16. 13:06","title":"Megerősítették, hogy őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","shortLead":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","id":"20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55af9aa-3a7d-4735-b6a2-49e8724cbc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","timestamp":"2020. december. 17. 13:58","title":"2040-től nem árulnának dízel kamionokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","shortLead":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","id":"20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80190d0-c0ea-4264-a70a-c50bfa5a74a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"Öt évvel a brókerbotrány után még mindig van, aki fut a pénze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]