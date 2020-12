Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","shortLead":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","id":"20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092469d-fb4c-4ad3-a412-56dc1facce0f","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","timestamp":"2020. december. 18. 19:20","title":"Az RMDSZ miniszterelnök-helyettesi és két miniszteri tisztséget is kap az új román kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","shortLead":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","id":"20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a020328-922f-480c-bc26-40c6296214ec","keywords":null,"link":"/360/20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","timestamp":"2020. december. 19. 14:50","title":"Molnár Péter: Deutsch Tamás és a retorikai áthidalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","id":"20201220_elhunytak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c1557e-ecde-4d97-b9d6-e4854401c5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 20. 11:36","title":"Egy 36 éves elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kantonok többsége bezárja pályáit. ","shortLead":"A kantonok többsége bezárja pályáit. ","id":"20201219_Svajcban_is_alig_marad_hely_ahol_sielni_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e341fe92-75e7-45c5-b664-26ccca99f598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Svajcban_is_alig_marad_hely_ahol_sielni_lehet","timestamp":"2020. december. 19. 18:21","title":"Svájcban is alig marad hely, ahol síelni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","shortLead":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","id":"20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab492931-7a3b-4acc-8608-8209b2bc0346","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","timestamp":"2020. december. 18. 17:59","title":"Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek hiszékenységét kihasználva, egyébként gyógyító hatással nem rendelkező berendezéseket adtak el nekik drágán – közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség.","shortLead":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek...","id":"20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20204408-2354-40f4-9708-fdc88c2f1f81","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","timestamp":"2020. december. 19. 11:22","title":"450 ezerért adták a gépet, amit pár 10 ezerért meg lehetett venni - sok nyugdíjas mégis bedőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]