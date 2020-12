Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem alátámasztható elbocsátásáról. Az eljárást kicsinyesnek és elfogadhatatlannak nevezik, amelyből hiányzik az emberség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem...","id":"20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a0f1fe-e27b-4255-bfa9-fc804b989388","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","timestamp":"2020. december. 19. 12:18","title":"Egy elbocsátás margójára: hogyan rúgták ki Faur Anna SZFE-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","shortLead":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","id":"20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88b479-7085-4cdf-9ac4-b746f25059ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","timestamp":"2020. december. 18. 19:33","title":"32 pálya, rengeteg új démon: jelentős frissítést kapott a Doom és a Doom 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","shortLead":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","id":"20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663400d-3790-433e-9379-63a22aa62289","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","timestamp":"2020. december. 18. 19:39","title":"24.hu: Ezerágyas pszichiátriai és idegsebészeti központot hozna létre a kormány több intézmény összevonásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti Operettszínház online előadásain.","shortLead":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti...","id":"20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb2371-d729-429e-811d-3081b31d5310","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","shortLead":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","id":"20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06558210-ccb7-4918-9791-b72c873028ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2020. december. 20. 15:13","title":"Újabb két embert vettek őrizetbe a bécsi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették.","shortLead":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is...","id":"20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911dddc-2718-4620-84cd-06f2bb72a3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","timestamp":"2020. december. 20. 10:03","title":"Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee3bfdf-81a9-49c4-9db4-c777a1d74f66","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az Aranypolgár fogantatásánál talán ott sem volt az, aki egyből a csúcsról indulva megváltoztatta a modern filmművészetet – ezt a teóriát erősíti egy új film, a Mank.","shortLead":"Az Aranypolgár fogantatásánál talán ott sem volt az, aki egyből a csúcsról indulva megváltoztatta a modern...","id":"202051__mank_es_orson_welles__aranypolgar__rozsabimbo__magukenak_erzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ee3bfdf-81a9-49c4-9db4-c777a1d74f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653becc3-6f08-480a-8aa3-735a177514fe","keywords":null,"link":"/360/202051__mank_es_orson_welles__aranypolgar__rozsabimbo__magukenak_erzik","timestamp":"2020. december. 19. 16:00","title":"A filmművészet Szent Grálja sem készülhetett intrikák és konfliktusok nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]