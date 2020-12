Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország elérte, hogy az Európai Tanács addig késleltetheti a jogállami mechanizmus életbe léptetését, hogy a végén nagyjából már elveszti jelentőségét, lesz-e bármi is az új szabályozásból. Ezt a véleményt fejti a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégkommentárban Wieland Schinnenburg, a német szabaddemokraták képviselője, a Bundestag Európa-jogi albizottságának tagja.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország elérte, hogy az Európai Tanács addig késleltetheti a jogállami mechanizmus életbe...","id":"20201223_Nemet_kepviselo_Sikeres_volt_a_magyarlengyel_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dea758-5f1d-4409-b415-f1d0f730d7b3","keywords":null,"link":"/360/20201223_Nemet_kepviselo_Sikeres_volt_a_magyarlengyel_zsarolas","timestamp":"2020. december. 23. 07:21","title":"Német képviselő: Sikeres volt a magyar–lengyel zsarolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57b713-6500-4b61-8173-7b94c611ad0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alumíniumból és fából készült a Sneci nevű lakóhajó, amit Bene Tamás álmodott meg. ","shortLead":"Alumíniumból és fából készült a Sneci nevű lakóhajó, amit Bene Tamás álmodott meg. ","id":"20201222_magyar_epitesz_tiszai_lakohajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f57b713-6500-4b61-8173-7b94c611ad0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6bfbb2-333e-4254-8718-f166826a508c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201222_magyar_epitesz_tiszai_lakohajo","timestamp":"2020. december. 22. 12:45","title":"Az egyik legismertebb építészeti lap is beszámolt a tiszai lakóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","shortLead":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","id":"20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c851060-a5cd-4bb4-9415-f566f18dc3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","timestamp":"2020. december. 22. 10:35","title":"Felcsúton volt a legmagasabb tavaly az átlagos bevallott tőkejövedelem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőtt a biomassza és a geotermikus energia felhasználása a távhőszektorban – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.\r

","shortLead":"Nőtt a biomassza és a geotermikus energia felhasználása a távhőszektorban – közölte a Magyar Energetikai és...","id":"20201223_tavhoszektor_2019_biomassza_mataszsz_mekh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065caef-6531-4d0d-bc33-25ea5d42cd44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_tavhoszektor_2019_biomassza_mataszsz_mekh","timestamp":"2020. december. 23. 17:54","title":"Egyre kevesebb szenet és egyre több biomasszát éget a magyar távhőszektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanára és szerzőtársai írását.","shortLead":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar...","id":"20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b9d23-19a2-48aa-a4b1-911fe0efd2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","timestamp":"2020. december. 23. 14:03","title":"Magyar kutatók írása is bekerült a Science idei legérdekesebb tudományos cikkei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koalíciós pártok még karácsony előtt beiktatnák az új kabinetet.

","id":"20201222_Iohannis_Florin_Citu_roman_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84755c-84bc-47e7-bc89-54721b097cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Iohannis_Florin_Citu_roman_kormany","timestamp":"2020. december. 22. 19:05","title":"Iohannis megbízta Florin Citut az új román kormány megalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]