[{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Korai volt temetni az irodát, de a munka régi világába már nincs visszaút. A járvány után egy kicsit más lesz a város, az otthon, a kikapcsolódás.","shortLead":"Korai volt temetni az irodát, de a munka régi világába már nincs visszaút. A járvány után egy kicsit más lesz a város...","id":"202051__munkavegzes_otthonrol__elet_ajarvany_utan__urbanizacio__koronavaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67899177-32c1-4c37-b76e-bc629587203f","keywords":null,"link":"/360/202051__munkavegzes_otthonrol__elet_ajarvany_utan__urbanizacio__koronavaros","timestamp":"2020. december. 23. 07:00","title":"Koronaváros: a fő kérdés már az, lesz-e bármi, ami nem változik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DIGI Mobil miatt bírságolták meg a céget. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem.","shortLead":"A DIGI Mobil miatt bírságolták meg a céget. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem.","id":"20201223_digi_gvh_birsag_vizsgalat_digi_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f72ba-2a44-4ae2-ac7e-3f24f3dc008d","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_digi_gvh_birsag_vizsgalat_digi_mobil","timestamp":"2020. december. 23. 11:55","title":"A fogyasztók megtévesztése miatt 45 millió forintra bírságolták a Digit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","shortLead":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","id":"20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2fa2f-59e5-4640-862b-b79c66b90337","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","timestamp":"2020. december. 24. 10:49","title":"A Duna Televízió volt székházát kaphatja meg az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","shortLead":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","id":"20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea133a-1d42-4768-803b-38d6678d0b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","timestamp":"2020. december. 23. 06:43","title":"Trump nem elégedett a 892 milliárd dolláros válságcsomaggal, vétóval fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","id":"20201224_lehules_fagy_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5adbe59-28e5-4612-acd4-08c3ca429182","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_lehules_fagy_hetvege","timestamp":"2020. december. 24. 15:52","title":"A hétvégén jön a lehűlés, vasárnap mínusz 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is szerelte.","shortLead":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is...","id":"20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a84873-7c18-4af0-96d9-8b5dd58cb43e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. december. 24. 06:41","title":"Nagyon ritka kéziváltós, 4 személyes Ferrari várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on látható. ","shortLead":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on...","id":"20201224_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580f44e-be46-4bf2-a3bd-12f182aa5a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 24. 08:50","title":"Magyar családok, akik kultúrát csinálnak a cukrászatból – édes doku karácsonyra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]