[{"available":true,"c_guid":"32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.","shortLead":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek...","id":"20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eadc3f-7610-4818-89ae-2de5782475df","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","timestamp":"2020. december. 29. 10:00","title":"Premier: Itt a Mörk és a Qualitons emlékezetes közös produkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de korántsem olyan világ ez, mint ahogyan a filmek sugallják.","shortLead":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de...","id":"202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a03fcb4-c08c-468f-a035-0fde56f57ae8","keywords":null,"link":"/360/202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","timestamp":"2020. december. 28. 07:00","title":"Kerülik a túlzott rizikót a magyar titkosszolgálatok, de a \"boldogtalanítás\" még belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","shortLead":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","id":"20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc4b12-4734-4971-83b5-0452428aec1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. december. 29. 21:41","title":"Százezer rendőrt és csendőrt mozgosítanak Franciaországban szilveszterkor, a tömegközlekedés is leállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","shortLead":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","id":"20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e36be0-6fe8-441e-b774-c3f93d1133b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","timestamp":"2020. december. 29. 10:25","title":"Sertéspestis végzett a miskolci állatkert egy vaddisznójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff491-9179-4f1e-8efd-e2fa47d33663","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Jutott 2020-ban maszk a makákóknak is, de az élet nem állt meg, és vele a háborúk, a népvándorlás, a tudomány és a sport is adott témát bőven az AFP fotósainak. Összeállításunk a legérdekesebb képeket mutatja be ebből a nehéz évből.","shortLead":"Jutott 2020-ban maszk a makákóknak is, de az élet nem állt meg, és vele a háborúk, a népvándorlás, a tudomány és...","id":"20201229_Nagyitas_2020_AFP_ev_kepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=882ff491-9179-4f1e-8efd-e2fa47d33663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f120b4-4d04-45e5-be04-57ecc126c62e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201229_Nagyitas_2020_AFP_ev_kepei","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Járvány, verseny a holdkőért és a fejetlen kecskéért – az AFP legjobb idei képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","shortLead":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","id":"20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ec0d-3377-469a-bf39-c4f2dcb378f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. december. 28. 07:22","title":"Matolcsy: Az ellenzék a spekulációt és a potyautas-stratégiákat támogatná, ha hatalomra kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]