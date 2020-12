Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek számára használható üzemanyaggá változtatni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek...","id":"20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536a5101-679e-4a9e-af0c-5d7033f57d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 28. 20:03","title":"Szén-dioxidból készítettek üzemanyagot, karbonsemlegessé válhatnak a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","shortLead":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","id":"20201228_Marabu_eve_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca90fc-6cee-496d-9a52-b0e72cf88ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Marabu_eve_2020","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Orbántól Vidnyánszkyn keresztül az Index.hu-ig – ilyen volt Marabu éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","shortLead":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","id":"20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c6951d-3e95-4095-a19e-9514ed991e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","timestamp":"2020. december. 29. 08:01","title":"Egy új felmérés szerint Deutsch Tamás népszerűbb Dobrev Kláránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","shortLead":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","id":"20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c665-c3f4-46b9-9dce-c354ddc55232","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","timestamp":"2020. december. 29. 11:25","title":"Csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai és iskolai dolgozók Covid-tesztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6012a1-d88e-44e1-b2dc-a21f25dda7ff","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A berlini lövöldözés egy olyan jelenség kicsúcsosodása, amiről a német hatóságok már évek óta tudnak és több-kevesebb sikerrel, de küzdenek is ellene. Ennek nincs köze a terrorizmushoz vagy bármilyen ideológiához, annál inkább a pénzhez, ez ugyanis színtiszta szervezett bűnözés, az évek óta izmosodó arab klánok elsősorban drogkereskedelemmel, rablásokkal, pénzmosással foglalkoznak. A közel-keleti menekültválság nagyot lendített a Németországban gyökeret vert maffiacsoportok szekerén, de a menekültek közül beszervezett, harcedzett verőemberek önállósodása az alvilági viszonyokat is könnyen átrendezheti. ","shortLead":"A berlini lövöldözés egy olyan jelenség kicsúcsosodása, amiről a német hatóságok már évek óta tudnak és több-kevesebb...","id":"20201229_arab_alvilag_nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f6012a1-d88e-44e1-b2dc-a21f25dda7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57d5069-d5f7-4eba-a1fe-2f60057a1655","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_arab_alvilag_nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 29. 16:00","title":"A németek fejére nőtt az arab alvilág, a berlini lövöldözés csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68749a-a0df-41a0-b227-f3feb9170cc9","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Ha van valami, ahol igazán fontos a látvány, az a sminkek világa. És nem csak a bőrön. Egy bevásárlóközpontban néhány lépésre egymástól is számos üzlet küzd a vevőkért, nyerni pedig az fog, aki már a kirakatnál meg tudja őket fogni. Aki csak szépen kipakolja a kontúrceruzáit, az remegő szempillákkal nézheti, hogy a vevő inkább a szomszédba megy be. Oda, ahová professzionális vizuáltechnika csalogatja. Külön előny, ha az üzlethelyiségen belül is rendelkezésre állnak az interaktív eszközök.\r

","shortLead":"Ha van valami, ahol igazán fontos a látvány, az a sminkek világa. És nem csak a bőrön. Egy bevásárlóközpontban néhány...","id":"samsungbch_20201228_nyx_cosmetics_oriaskijelzo_bolt_vasarlas_digital_signage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc68749a-a0df-41a0-b227-f3feb9170cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f176d8-a2bb-44e8-a641-59e1884303eb","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201228_nyx_cosmetics_oriaskijelzo_bolt_vasarlas_digital_signage","timestamp":"2020. december. 28. 07:30","title":"Ha valami, akkor ez biztosan becsalogatja a boltba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]