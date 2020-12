Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót kell majd fizetniük.","shortLead":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót...","id":"20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a205ab-45b2-4107-b0e6-1700d74f66bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","timestamp":"2020. december. 28. 17:04","title":"600 milliós mentőövet dob az állam a veszteségben fulladozó Alföldvíznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16066a2-2733-459f-bfd5-ec111f594907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókat gyártó Izera első üzemében a hírek szerint háromezren fognak dolgozni.

","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó Izera első üzemében a hírek szerint háromezren fognak dolgozni.

","id":"20201228_Megvan_hol_epul_fel_a_lengyelek_allami_autogyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16066a2-2733-459f-bfd5-ec111f594907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08706550-8886-4529-ba8a-cd04d3f55140","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Megvan_hol_epul_fel_a_lengyelek_allami_autogyara","timestamp":"2020. december. 28. 09:15","title":"Megvan, hol épül fel a lengyelek állami autógyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű 5G-képes készülékkel rukkolhat elő 2021-ben.","shortLead":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű...","id":"20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb2d26f-4174-4c38-8ead-a2759a9b0acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 28. 16:03","title":"Olcsó 5G-képes mobilt villanthat a Samsung, jön a Galaxy A22 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél ez azonban nem mindenkire igaz.","shortLead":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél...","id":"20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c49e1-d26f-4ed3-84fb-11028ed74616","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","timestamp":"2020. december. 29. 10:03","title":"Parádés módon vizsgáztatta saját dolgozóit egy nagy amerikai tárhelyszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és próbálkozások vannak tantermi, munkahelyi környezetben, repülőkön, sőt még futballstadionokban is.","shortLead":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és...","id":"202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667a240c-8442-4907-82ee-a7b8ac71d638","keywords":null,"link":"/360/202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","timestamp":"2020. december. 29. 07:00","title":"Koronavírus ellen: hogyan lehet fertőtleníteni termekben, szobákban, repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam esetében. Olaszországban közben keveslik az első körben kapott mennyiséget. A Pfizer szerint szeptember végéig mind a 200 millió megrendelt adag oltást le fogják szállítani.\r

\r

","shortLead":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam...","id":"20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62175f6f-675b-4b65-be45-a293657883a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Késve érkezik nyolc uniós országba a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1ad7c-a530-4ab8-af63-f55e70de8685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azok a civil szervezetek mentesülnek a korlátozás alól, amelyeknek fő tevékenysége az állatvédelem.","shortLead":"Csak azok a civil szervezetek mentesülnek a korlátozás alól, amelyeknek fő tevékenysége az állatvédelem.","id":"20201229_Allatvedo_kijarasi_tilalom_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b1ad7c-a530-4ab8-af63-f55e70de8685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853033e-ceb4-4b80-b77e-c4bbfe78bb18","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Allatvedo_kijarasi_tilalom_szilveszter","timestamp":"2020. december. 29. 17:24","title":"Az állatvédőkre nem vonatkozik a kijárási tilalom szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]