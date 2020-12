Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül, Merkel megbukik. Összeszedtünk néhány olyan tavalyi jóslatot, ami nem teljesült be - és nem csak azért, mert a koronavírus átírt mindent.","shortLead":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül...","id":"20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a38200c-c99f-4edb-8839-52eb5750ee7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","timestamp":"2020. december. 31. 08:00","title":"Jóslatok, amelyek nem jöttek be 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban, polgárháború Etiópiában, Franciaországban lefejeztek egy tanárt, mert a Mohamed-karikatúrákról tanított. Év végi összefoglaló.\r

","shortLead":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban...","id":"202051_julius_12_duda_ismetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4e6ca9-5561-4010-b6af-2581e72d9a71","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_12_duda_ismetel","timestamp":"2020. december. 29. 15:00","title":"Varsóban előhúzták az abortuszkártyát, a pápa a melegekről beszél – Világ 2020, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","shortLead":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","id":"20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36077a46-b02c-4e6d-a75b-50eda292dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 29. 18:40","title":"Orbán segítséget ajánlott fel Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok pedig bíznak az ügyészségben és döntéseiben – legalábbis Polt szerint.","shortLead":"A magyarok pedig bíznak az ügyészségben és döntéseiben – legalábbis Polt szerint.","id":"20201230_polt_peter_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555a94ae-fab5-414e-9785-66f00b47eb08","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_polt_peter_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 30. 20:12","title":"Polt Péter: A magyar ügyészség független","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","shortLead":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","id":"20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35060f90-f55c-433d-8d22-4afdf6550192","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 30. 12:21","title":"A szerda reggeli földrengéseket is lehetett érezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Túl nagy károkat nem okozott Magyarországon a horvátországi földrengés.","shortLead":"Túl nagy károkat nem okozott Magyarországon a horvátországi földrengés.","id":"20201230_foldrenges_biztosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be886bd7-a22a-4aec-8b7e-36c289216412","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_foldrenges_biztosito","timestamp":"2020. december. 30. 10:42","title":"Megrepedt falak, betört ablakok miatt fordultak a biztosítókhoz magyarok a földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6,3-as horvátországi földrengés hatásait Kőszegen, Budapesten és Békés megyében is lehetett érezni. ","shortLead":"A 6,3-as horvátországi földrengés hatásait Kőszegen, Budapesten és Békés megyében is lehetett érezni. ","id":"20201229_Foldrengest_ereztek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560d4f51-4eb1-450b-bf87-414e22a20d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Foldrengest_ereztek_Budapesten","timestamp":"2020. december. 29. 12:41","title":"Magyarország több pontján is érezték a horvátországi földrengést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről évekkel később is lehet majd mesélni.","shortLead":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről...","id":"20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73098f39-ec48-4310-a614-d3b804d5a128","keywords":null,"link":"/sport/20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","timestamp":"2020. december. 30. 16:00","title":"Szoboszlai Dominik egyetlen villanása elég volt egy jó 2021 reményéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]