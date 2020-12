Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az októberben bevezetett veszélyhelyzet december 29-én járt volna le.","shortLead":"Az októberben bevezetett veszélyhelyzet december 29-én járt volna le.","id":"20201229_Veszelyhelyzet_szlovak_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdda96a5-b4da-4a78-b60a-f2b099eee57a","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Veszelyhelyzet_szlovak_kormany","timestamp":"2020. december. 29. 21:09","title":"Ismét meghosszabbította a veszélyhelyzet érvényességét a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","id":"20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41aa7-0a74-4df5-a30d-85754c8be428","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:36","title":"Újabb 70 ezer oltóanyag érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","shortLead":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","id":"20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b990c0-667c-4af5-9471-895731582d57","keywords":null,"link":"/cegauto/20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","timestamp":"2020. december. 31. 06:41","title":"Az Opelek Szent Grálja: eladó egy történelmi jelentőségű Lotus Omega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra megérkezhet a lefoglalt 4,4 millió adag, és a többi oltóanyag fejlesztése és engedélyeztetése is jól halad. Ennek ellenére korai lenne arról beszélni, hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott életünkhöz. Ehhez ugyanis nemcsak a közösségi immunitás még egyelőre kérdéses szintjének elérése szükséges, hanem a vakcinákkal is számtalan vizsgálatot el kell végezni. ","shortLead":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra...","id":"20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac324bf7-85e8-457c-8077-524533540b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Megkezdődött az oltás, de mikor dobhatjuk el a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","shortLead":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","id":"20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96969e6c-62d7-4fb3-97ee-c3257b14b879","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","timestamp":"2020. december. 29. 19:49","title":"Oroszország koronavírus-oltást igazoló útlevelet vezethet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 53 135 új fertőzést azonosítottak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 53 135 új fertőzést azonosítottak.","id":"20201229_nagy_britannia_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec372-8884-4685-8171-ef247ab31ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_nagy_britannia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 29. 20:54","title":"Csúcsot döntött a nagy-britanniai fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt. Felzárkóztatásuk minden nap kemény munka, egyben szép feladat is. Teljes szívvel, első rész. ","shortLead":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt...","id":"20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7062ae5-c32b-4e54-9423-d1acf725d854","keywords":null,"link":"/360/20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Doku360: Mindegyik gyerek egy kis batyuval érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]