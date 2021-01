Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német társaság itthoni partnere.","shortLead":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német...","id":"202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c216211d-f1ab-48f3-87a3-423d2b6d2d63","keywords":null,"link":"/360/202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","timestamp":"2021. január. 01. 14:00","title":"A negyedik leggazdagabb magyar besurran a hadiiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","shortLead":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","id":"20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394338af-33a3-48b6-9aee-54682407d943","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","timestamp":"2020. december. 31. 10:43","title":"Augusztus végéig marad zárva a csepeli HÉV belső szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","shortLead":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","id":"20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07112197-0b0e-4e39-a2f8-abcd55549c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","timestamp":"2020. december. 30. 16:43","title":"A BMW M főnöke mutatott néhány részletet az eddigi legerősebb Ötösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab99319-308d-4ece-aa77-014d1ead4bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 01. 12:59","title":"Több mint ezer ember szegte meg a kijárási tilalmat szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal köszöntötték csütörtökön a 2021-es új évet. ","shortLead":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal...","id":"20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bbcef9-b83d-4c51-8514-7f7f63c0ac29","keywords":null,"link":"/elet/20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","timestamp":"2020. december. 31. 14:00","title":"Új-Zéland talán az egyetlen hely, ahol felszabadultan köszönthetik az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ca9400-3534-4d97-8a05-c735f0bc163d","c_author":"Folk György/Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Egyedül a Pfizer oltásából annyi dózis jut Magyarországnak, hogy 2021 első negyedévében 600 ezren szerezhetnek védettséget a koronavírussal szemben. Köszönjük, Brüsszel – mondhatná a kormány, helyette titkolózik és trükközik, hatékonyan csökkentve az oltási hajlandóságot.","shortLead":"Egyedül a Pfizer oltásából annyi dózis jut Magyarországnak, hogy 2021 első negyedévében 600 ezren szerezhetnek...","id":"202053__patikamerlegen_azunios_vakcina__magyaros_sietseg__oltasi_tervgazdalkodas__portyazokbol_potyazok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ca9400-3534-4d97-8a05-c735f0bc163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b985a102-1434-4455-a1be-f7236ff10db5","keywords":null,"link":"/360/202053__patikamerlegen_azunios_vakcina__magyaros_sietseg__oltasi_tervgazdalkodas__portyazokbol_potyazok","timestamp":"2020. december. 31. 11:30","title":"Úgy tesz a kormány, mintha nem is akarná, hogy sokan oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]