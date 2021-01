Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","shortLead":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","id":"20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ab45b7-0a22-4c2a-be8b-c5328b6e9c27","keywords":null,"link":"/elet/20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"A spanyol rendőrök ma lőttek le egy 40 órája tartó illegális rave partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","shortLead":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","id":"20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52135568-3c5d-4195-9eb6-1876c512f883","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","timestamp":"2021. január. 03. 11:24","title":"Biztonsági őrt bántalmazott egy férfi a Keleti Pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","shortLead":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","id":"20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994d8bf-39af-46c2-9739-25c1ec766d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","timestamp":"2021. január. 02. 11:10","title":"Újra éles a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő kivégzésének dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz az elkövetkező év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bd6136-cf80-432c-b8ea-310eeb980f83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Slavoj Žižek szlovén filozófus Donald Trump mellett hozta fel példaként Demeter Szilárd szövegét.","shortLead":"Slavoj Žižek szlovén filozófus Donald Trump mellett hozta fel példaként Demeter Szilárd szövegét.","id":"20210102_slavoj_zizek_demeter_szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bd6136-cf80-432c-b8ea-310eeb980f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8b92a5-d051-42d5-a7cd-2926fc393ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_slavoj_zizek_demeter_szilard","timestamp":"2021. január. 02. 15:18","title":"Egy ismert filozófus szerint Demeter Szilárd a jó példa a közbeszéd vulgarizálódására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle. Kezdetben a maszküzérek szakíthattak sokat és azok a kereskedők, akiknek korábban már kiépített kapcsolatai voltak Kínában, de viszonylag hamar meglovagolták a járványt a közönséges bűnözők, a csalók is. És persze voltak, akik úgy váltak a járvány pénzügyi nyerteseivé, hogy semmit sem kellett tenniük, csak azt, amit addig. ","shortLead":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle...","id":"20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dd5c0c-bdf0-4435-a64a-fa9df4aab09e","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Simlis kereskedők, portyázók és csalók is sokat profitáltak a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10 fok között alakul.","shortLead":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10...","id":"20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385c9b22-ee19-476f-a47a-e07e418d3299","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","timestamp":"2021. január. 02. 16:51","title":"Éjszaka enyhe fagy, holnap napsütés, majd eső várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]