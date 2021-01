Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz az elkövetkező év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","shortLead":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","id":"20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b320-83bf-4ef6-94a6-43646734d223","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","timestamp":"2021. január. 01. 17:05","title":"Megszúrtak egy buszsofőrt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","shortLead":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","id":"20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc09e4e-3fc1-4f92-8773-f34e10797b24","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","timestamp":"2021. január. 01. 20:13","title":"Két \"dudálós tüntető\" pénzbüntetését törölte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer riasztották őket.\r

","shortLead":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer...","id":"20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4fd2c-6b37-4f63-838a-ca7ceeabb633","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","timestamp":"2021. január. 01. 11:15","title":"Kiskorúak is voltak a detoxikálóba szállított száz ittas ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brit Birodalmi Rend tagja lett Szakmány Tamás aneszteziológus, a súlyos betegek kórházi ellátásának walesi koordinátora.","shortLead":"A Brit Birodalmi Rend tagja lett Szakmány Tamás aneszteziológus, a súlyos betegek kórházi ellátásának walesi...","id":"20210102_Koronavirusjarvany_Erzsebet_kiralyno_kituntetett_egy_magyar_orvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08a48c6-17b9-45f3-83c9-8958d826c21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_Koronavirusjarvany_Erzsebet_kiralyno_kituntetett_egy_magyar_orvost","timestamp":"2021. január. 02. 11:25","title":"Koronavírus-járvány: Erzsébet királynő kitüntetett egy magyar orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","shortLead":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","id":"20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848821c6-2986-43df-a92b-79b369d0746e","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","timestamp":"2021. január. 02. 08:08","title":"Fradi-játékos lett az év sportolója Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","shortLead":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","id":"20210101_Merkely_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd4e22-c616-4daf-9670-86334ff494d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Merkely_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 01. 21:51","title":"Merkely: Az első nap viszonylag kevesen akartak oltást, de egyre többen jelentkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]