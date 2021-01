Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","shortLead":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","id":"20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644e4a1a-645d-4a49-8081-d4d0c3654bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","timestamp":"2021. január. 02. 11:49","title":"A brazil elnök strandoló tömegekkel bandázott újévkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek az évtized közepére korlátozottan önvezető, 2040-re teljesen önvezető autói lesznek.","shortLead":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek...","id":"20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617868-dbc7-45eb-98c2-28d43e93fdc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","timestamp":"2021. január. 02. 15:40","title":"Audi-vezér: Nem nekünk kellene állami támogatást adni, hanem a vendéglátósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","shortLead":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","id":"20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928d9589-a0d5-416c-b839-7dd987c489dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","timestamp":"2021. január. 01. 21:26","title":"Nagy-Britanniában egymillió oltást adtak be és új adagolási mentrendre térnek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Bár Trump számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","shortLead":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","id":"20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991824e-1023-4c29-a6c5-e117b33b12c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","timestamp":"2021. január. 03. 10:18","title":"Pokolgépes támadásban haltak meg francia katonák Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű lény olyan álcát fejlesztett ki magának, hogy egy levélre terülve egy félelmetes, szőrös pókhoz hasonlít. Érthető, ha ezek után senki nem akarja piszkálni.","shortLead":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű...","id":"20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da51d9bf-a41c-499c-bf28-2ed07cf4d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","timestamp":"2021. január. 02. 19:38","title":"Nézze meg, hogyan játssza el a tarantulát ez a hernyó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]