"description":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge Orbán-beszédet. ","shortLead":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge...","id":"20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","timestamp":"2021. január. 01. 19:51","title":"Hogyan ne sértsük meg egy paródiával Orbán Viktort? "title":"Bagi Iván bemutatta","description":"","shortLead":"","id":"20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","timestamp":"2021. január. 01. 16:10","title":"Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán","description":"Már korábban megállapították, hogy nagy az esélye a földcsuszamlásnak azon a területen, ahova később mégis házakat építettek Norvégiában. "shortLead":"Már korábban megállapították, hogy nagy az esélye a földcsuszamlásnak azon a területen, ahova később mégis házakat...","id":"20210103_Eddig_negy_halalos_aldozata_van_a_szerdai_norvegiai_foldcsuszamlasnak","timestamp":"2021. január. 03. 08:26","title":"Már négy halálos áldozata van a szerdai norvégiai földcsuszamlásnak","description":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek az évtized közepére korlátozottan önvezető, 2040-re teljesen önvezető autói lesznek. "id":"20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","timestamp":"2021. január. 02. 15:40","title":"Audi-vezér: Nem nekünk kellene állami támogatást adni, hanem a vendéglátósoknak","description":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott a sorozathősökért. Hajós családtörténet a kapitalizmus hőskorából, szovjet kémfilm a KGB megrendelésére, cseh kórházi szappanopera, német gasztro-James Bond és vasalódizájnba oltott sci-fi. Ilyen sorozatokat kaptak a magyarok a 70-80-as években.","shortLead":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott...","id":"20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","timestamp":"2021. január. 01. 19:15","title":"Onedin család, Kórház a város szélén, Stirlicz – a Netflix előtt is voltak sorozatok","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges oltását a koronavírus ellen. 18 év alattiak egyáltalán nem szerepelnek benne, és van olyan csoport, amelynél azt javasolják, hogy ne a vakcinainfó oldalon történt regisztrációkat tekintsék irányadónak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges...","id":"20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","timestamp":"2021. január. 02. 23:20","title":"Közzétették, kik és milyen sorrendben kapnának védőoltást","description":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt feleltet a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte, hogy véleménye szerint az elsősegélynyújtásban segítő videók előtt jobb lenne nem reklámok bevágásával rabolni a felhasználók idejét.","shortLead":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt feleltet a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte...","id":"20210103_youtube_elsosegely_videok_reklam_twitter_valasz_premium_elofizetes","timestamp":"2021. január. 03. 08:03","title":"Vérlázító választ adott a YouTube egy elsősegély-videós kérdésre","description":"A kislány természetes módon, a kisfiú császármetszéssel jött világra. Mindketten több mint három kilogrammal születtek.","shortLead":"A kislány természetes módon, a kisfiú császármetszéssel jött világra. Mindketten több mint három kilogrammal születtek.","id":"20210101_ujevi_ujszulottek_2021_szuletes_szules","timestamp":"2021. január. 01. 09:01","title":"Vidéken kislány, Pesten kisfiú lett az első újévi baba"