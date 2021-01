Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti titkokat.","shortLead":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti...","id":"20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7c6ba4-a7ec-41ed-b310-bce4cd173db4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 07:51","title":"Greta Thunberg a Föld megmentését, vagy egy biciklilámpát kér a 18. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.","shortLead":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi...","id":"20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c221f-46b4-43cd-9f62-68fbfb9e65fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","timestamp":"2021. január. 03. 21:27","title":"Ideje továbblépni - üzente néhány republikánus Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezret közelíti a magyarországi halálos áldozatok száma.","shortLead":"A 10 ezret közelíti a magyarországi halálos áldozatok száma.","id":"20210104_koronavirus_aldozat_fertozott_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f474989a-4edd-4662-94f7-cadc936c4fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_koronavirus_aldozat_fertozott_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. január. 04. 09:04","title":"93 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f608b22c-9814-45eb-9121-0dd095d5695d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szép kilátások.","shortLead":"Szép kilátások.","id":"20210103_Ennel_baljosabb_szivarvannyal_nem_is_indulhatott_volna_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f608b22c-9814-45eb-9121-0dd095d5695d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90fb5dc-1c94-4b6c-990c-c0ed9bcd8be0","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ennel_baljosabb_szivarvannyal_nem_is_indulhatott_volna_2021","timestamp":"2021. január. 03. 18:51","title":"Ennél baljósabb szivárvánnyal nem is indulhatott volna 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós (4 milliárd forint) nyereményéért, mert legkésőbb 2020. december 31-én lehetett volna felvenni.","shortLead":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós...","id":"20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2b4a4d-b9c0-4d9e-b03f-843eadc88aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Rekordösszeget nyert valaki a német lottón, de három év után sem vette fel a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem emlékezett az egészből.","shortLead":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem...","id":"20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971da08-794e-4f2a-8990-2a73d3889deb","keywords":null,"link":"/elet/20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","timestamp":"2021. január. 04. 09:00","title":"Annyira berúgott karácsonykor, hogy Celine Dion lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]