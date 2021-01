Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak számítanak? Hadd mutassam meg egy képregényhősön.","shortLead":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak...","id":"20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20e14b-3ab1-4e65-81c7-79fdfcb59f9a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","timestamp":"2021. január. 03. 20:15","title":"Batman, akivel azonosulni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.","shortLead":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi...","id":"20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c221f-46b4-43cd-9f62-68fbfb9e65fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","timestamp":"2021. január. 03. 21:27","title":"Ideje továbblépni - üzente néhány republikánus Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek kiszűrésére.

","shortLead":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek...","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c66152-f9c6-4c89-8d07-1b9f003983e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 05. 15:08","title":"Egy százalék alatt volt a fertőzöttek aránya a főváros szűrésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","id":"20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7823daa-8c2a-4fcc-b3d3-bf31c53dda97","keywords":null,"link":"/sport/20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 16:22","title":"Ausztrália helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d1fc6-65bb-42de-9de1-e18d2b339980","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"Elmagyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","shortLead":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","id":"20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5dce93-5062-4fad-ba40-5b3c1b64d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","timestamp":"2021. január. 04. 21:32","title":"Merkely: Az orvoskollégáim 100 százaléka jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női képviselőnél is kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női...","id":"20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f5bc5e-9f11-4d6e-9162-c8dbd447efcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","timestamp":"2021. január. 04. 07:26","title":"Vállalhatatlan vadkelet: reagált az ellenzék Karikó Katalin leasszonyságozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]