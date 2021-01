Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","shortLead":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","id":"20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1250a485-a50e-4939-ae89-4dc3116ceec4","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 05. 10:12","title":"Egy denevérszendvicses poén miatt áll a bál Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","shortLead":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","id":"20210105_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a766b6-a58e-4dac-aac5-093991f029af","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 05. 07:50","title":"Közelít az igazi tél, de nem ma fog ideérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","shortLead":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","id":"20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f52fb6-34b3-4ccf-9714-3c6dc78e74dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","timestamp":"2021. január. 04. 20:26","title":"Rendőrök csaptak össze tüntető diákokkal, miután Erdogan nevezte ki az egyik isztambuli egyetem rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]